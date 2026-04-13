Varuthini Ekadashi: वरूथिनी एकादशी पर सूर्य, बुध, शनि और मंगल की चाल देगी लाभ, इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ
Sun Transit Mercury Rashifal Saturn Horoscope 2026 : वरूथिनी एकादशी पर 4 ग्रहों के एक ही राशि में विराजमान रहने से चतुर्ग्रही योग बन रहा है। शनि, बुध, मंगल और सूर्य ग्रह का गोचर कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है।
Sun Transit Mercury Rashifal Saturn Horoscope 2026, वरूथिनी एकादशी राशिफल : हर साल वरूथिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वरूथिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस खास दिन पर व्रत रख भक्त जन श्री नारायण की विधिवत उपासना करते हैं। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल 13 अप्रैल के दिन वरूथिनी एकादशी पड़ रही है। इस दिन मीन राशि में 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है। इस खास दिन पर गुरु की मीन राशि में शनि, मंगल, सूर्य और बुध ग्रह बैठे हुए हैं। 4 ग्रहों के एक ही राशि में विराजमान रहने से चतुर्ग्रही योग का निर्माण होता है। मीन राशि में शनि, बुध, मंगल और सूर्य ग्रह का गोचर कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है और राशियों को मुश्किल समय भी दे सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं वरूथिनी एकादशी पर मीन राशि में सूर्य, बुध, शनि और मंगल के गोचर से किन राशियों का अच्छा टाइम शुरू हो सकता है-
वरूथिनी एकादशी पर सूर्य, बुध, शनि और मंगल की चाल देगी लाभ, इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ
मिथुन राशि के लोगों के लिए चतुर्ग्रही योग का निर्माण कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के लिए वरूथिनी एकादशी पर सूर्य, बुध, शनि और मंगल की चाल बेहद शुभ मानी जा रही है। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं। रुका हुआ धन भी मिल सकता है। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ सहपाठियों का सहयोग भी मिल सकता है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चतुर्ग्रही योग का निर्माण कैसा रहेगा?
वरूथिनी एकादशी पर सूर्य, बुध, शनि और मंगल की चाल से वृश्चिक राशि के जातकों को फायदा हो सकता है। शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के साथ-साथ दोस्तों का सहयोग भी प्राप्त होगा। किसी विशेष यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के संग रिश्तों में मधुरता आएगी।
कन्या राशि के जातकों के लिए चतुर्ग्रही योग का निर्माण कैसा रहेगा?
कन्या राशि वालों के लिए वरूथिनी एकादशी पर सूर्य, बुध, शनि और मंगल की चाल अच्छा मौका लेकर आएगी। आर्थिक लाभ बनने के योग नजर आ रहे हैं। सूझ-बूझ के साथ करियर के जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा