Sun Transit In Virgo : सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल?

Surya Gochar Rashi Parivartan : ज्योतिषशास्त्र में सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। 17 सितंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को लाभ होगा तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, के सूर्य के राशि परिवर्तन करने से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल…

मेष राशि- सूर्य गोचर से मेष राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सीनियर्स की सलाह से कार्यों की चुनौतियों को हैंडल करने में सफल होंगे। शासन-सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। नौकरी-कारोबार में तरक्की करेंगे। परिजनों का सपोर्ट मिलेगा। यात्रा के योग बनेंगे।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को सूर्य गोचर से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के अनगिनत अवसर मिलेंगे। कुछ जातकों को जीवनसाथी की ओर सरप्राइज मिल सकता है। रिश्तों में प्यार और रोमांस भरपूर होगा।

मिथुन राशि- सूर्य के राशि परिवर्तन करने से आपकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। ऑफिस में जान-पहचान बढ़ेगी। रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों को सूर्य गोचर से धन बचत के नए अवसर मिलेंगे। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि के नए विकल्पों की तलाश करें। रिलेशनशिप मे किसी तीसरे का दखल न बढ़ने दें। इससे रिश्तों में कड़वाहट बढ़ सकती है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों को सूर्य गोचर से सावधान रहना होगा। माता-पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वंय के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही न बरतें। अपने डाइट में प्रोटीन और न्यूट्रीशन से भरपूर फूड शामिल करें। कुछ जातकों को आज सिर दर्द या डाइजेशन की समस्या हो सकती है। खूब पानी पीएं और बॉडी को हाइड्रेडेटेड रखें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वह पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन में नए अनुभवों को आनंद लेने के लिए तैयार रहें। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है।

तुला राशि- तुला राशि वालों को सूर्य गोचर से प्रोफेशनल लाइफ में कड़ी मेहनत और लगन का फल मिलेगा। सभी कार्यों के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरपूर होगा। कार्यों की बाधाओं को दूर करने में सफल होंगे। सिंगल जातकों की आज किसी खास व्यक्ति में दिलचस्पी बढ़ सकती है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को के लिए सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश अच्छा रहेगा। इनवेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी-कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। शैक्षिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर या किराए से धन लाभ होगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों को सामान्य फल की प्राप्ति होगी। घर में मेहमानों के आगमन से खुशहाली का माहौल रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। सिंगल जातको के सच्चे जीवनसाथी की तलाश पूरी होगी। नई रोमांटिक जर्नी को यादगार बनाने के लिए तैयार रहें।

मकर राशि- सूर्य गोचर से मकर राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। करियर में नई अचीवमेंट हासिल करेंगे। रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा। फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करेंगे।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को सूर्य गोचर से मिलेजुले फल मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। साथी संग इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लव,करियर और व्यापार सबकुछ बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़िया चढ़ेंगे। प्रेम जीवन में परेशानियां आ सकती हैं।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए सूर्य गोचर शुभ रहेगा। आय के अप्रत्याशित स्त्रोतों से धन लाभ होगा। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। धन का आवक बढ़ेगा। नौकरी-कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। धीरे-धीरे धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे।