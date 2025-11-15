Hindustan Hindi News
Sun Transit In Scorpio Surya gochar rashi parivartan vrischik rashi mein horoscope rashifal
सूर्य करेंगे वृश्चिक राशि में प्रवेश, जानें कैसा रहेगा 12 राशियों का हाल, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल

संक्षेप: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। यह ग्रह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, ऊर्जा, प्रतिष्ठा और पिता के कारक माने जाते हैं। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और इस बदलाव को सूर्य संक्रांति कहा जाता है। 16 नवंबर 2025 को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं।

Sat, 15 Nov 2025 11:10 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। यह ग्रह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, ऊर्जा, प्रतिष्ठा और पिता के कारक माने जाते हैं। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और इस बदलाव को सूर्य संक्रांति कहा जाता है। 16 नवंबर 2025 को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके स्वामी मंगल हैं। सूर्य (आत्मबल) और मंगल (हिम्मत व निर्णय शक्ति) की संयुक्त ऊर्जा कुछ राशियों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगी, जबकि कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं, सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल…

मेष राशि- सूर्य का यह गोचर आपके लिए मानसिक मजबूती और गहरी समझ लेकर आएगा। आपको अपने जीवन के कुछ अहम फैसलों पर अधिक स्पष्टता मिलेगी। पैसे, निवेश और जॉइंट फाइनेंस से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। पार्टनर के साथ संबंध भी स्थिर होंगे। पुराने डर या रुकावटें धीरे-धीरे खत्म होंगी और आत्मविश्वास तेजी से बढ़ेगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों को मजबूत करने का है। पार्टनर के साथ तालमेल सुधरेगा और गलतफहमियां दूर होंगी। व्यावसायिक साझेदारी मजबूत होगी और नए कॉन्ट्रैक्ट का योग भी बन सकता है। मान-सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अहंकार और जिद रिश्तों में रुकावट डाल सकती है।

मिथुन राशि- इस समय आपका ध्यान काम पर बहुत गहराई से जाएगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और काम का दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। खासकर नींद और पाचन का ध्यान रखें। रोजमर्रा की दिनचर्या में अनुशासन बढ़ेगा और फोकस मजबूत होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि के लिए यह गोचर रचनात्मकता और खुशी का समय लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में गर्माहट बढ़ेगी और अविवाहित जातकों के लिए अच्छा रिश्ता मिलने के योग हैं। बच्चों से जुड़ी खुशियां होंगी और व्यक्तिगत जीवन में उत्साह आएगा। किसी नए शौक या रचनात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी।

सिंह राशि- सूर्य आपके स्वामी ग्रह हैं, इसलिए यह गोचर आपके जीवन में घरेलू मामलों और परिवार पर अधिक फोकस लाएगा। घर की सजावट, प्रॉपर्टी, वाहन या जमीन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे। पिता या परिवार के बड़े लोगों से संबंध मजबूत होंगे। भावनाएं गहरी होंगी। इस समय शांति और संतुलन बहुत जरूरी है। इस समय किसी भी परिवारिक मुद्दे में धैर्य रखें।

कन्या राशि- आपकी बातचीत का तरीका और विचार दोनों प्रभावी होंगे। कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स, छोटी यात्राएं और नए संपर्क आपके लिए फायदे का कारण बनेंगे। किसी नए कौशल को सीखने का अच्छा मौका रहेगा और काम में आपकी पकड़ मजबूत होगी। भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

तुला राशि- आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आय के नए साधन सामने आएंगे। पुराना रुका पैसा मिलने की भी संभावना है। काम में आपकी स्थिरता और कौशल बढ़ेगा, जिससे आत्मविश्वास तेजी से बढ़ेगा। बस खर्च को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अनावश्यक खर्च अचानक बढ़ सकता है।

वृश्चिक राशि- सूर्य का आपकी ही राशि में गोचर आपको ऊर्जा, स्टैमिना और मानसिक मजबूती देगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है। यह समय नई शुरुआत के लिए अच्छा है।

धनु राशि- आपके लिए यह समय शांत रहने और अंदर से खुद को समझने का है। पुरानी गलतियों का एहसास होगा और आप खुद को सुधारने पर ध्यान देंगे। यह गोचर आध्यात्मिक विकास, ध्यान और मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। बड़े फैसले सोच-समझकर करें।

मकर राशि- दोस्ती, नेटवर्किंग और टीमवर्क से बड़ा फायदा मिलेगा। सोशल सर्कल बढ़ेगा और उसके माध्यम से अवसर भी आएंगे। भविष्य की योजनाएं बनेंगी और किसी बड़े काम की नींव रखी जा सकती है। करियर में भी सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशि- कुंभ वालों के लिए यह गोचर करियर में उन्नति और पहचान देने वाला है। ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। किसी प्रमोशन या बड़े काम का योग बन सकता है। सूर्य की ऊर्जा आपको आत्मविश्वास से भरा रखेगी।

मीन राशि- भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा, यात्रा, विदेश से जुड़े काम और आध्यात्मिक गतिविधियों में प्रगति होगी। नई सीख और नए अनुभव आपका दायरा बढ़ाएंगे। यह समय विस्तार, मौके और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

