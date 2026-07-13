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शनि के नक्षत्र में आ रहे सूर्य, 20 जुलाई से इन 4 राशि वालों की बदल जाएगी किस्मत

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Sun transit in pushya nakshatra: सूर्य जुलाई में शनि के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर से कई राशियों की किस्मत चमकने के संकेत हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को मिलेगा भाग्य का  साथ।

शनि के नक्षत्र में आ रहे सूर्य, 20 जुलाई से इन 4 राशि वालों की बदल जाएगी किस्मत

Horoscope Sun transit in Pushya Nakshatra: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह एक निश्चित समय में अपनी राशि या नक्षत्र में परिवर्तन करता है। ग्रहों के गोचर का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ता है। इस समय सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और 20 जुलाई 2026 को पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 3 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। शनि के पुष्य नक्षत्र में सूर्य गोचर का प्रभाव कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है। इस समय कुछ भाग्यशाली राशियों को सूर्यदेव के आशीर्वाद से धन-संपदा की प्राप्ति होगी। करियर में सफलता के साथ उपलब्धि मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य का नक्षत्र गोचर किन राशियों का बदलेगा समय।

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मेष राशि-

मेष राशि के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव होगा। अटके हुए कार्यों के पूर्ण होने के योग हैं। आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। करियर में नई सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। नौकरी करने वाले कुछ लोगों को आय में वृद्धि मिल सकती है।

मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लिए यह गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। इस समय आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पुराने निवेशों का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा। इनकम के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे।

सिंह राशि-

सिंह राशि वालों को इस समय कार्यों में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। ऑफिस में कुछ लोगों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। करियर में नई पहचान बनाएंगे। परिवार से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। पराक्रम रंग लाएगा।

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वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। धन से जुड़े कार्य सफल होंगे। धन का आवक बढ़ेगा। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। व्यावसायिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। इस समय आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्यों में तेजी आएगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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