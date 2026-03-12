3 दिन बाद बढ़ेंगी इन 4 राशियों की मुश्किलें? सूर्य गोचर से जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव
इस महीने में जल्द ही सूर्य को गोचर होने वाला है। ऐसे में कुछ राशियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर किन राशियों की जिंदगी में बदलाव आने वाला है?
Surya Gochar 2026: इस वक्त गुरु मार्गी हो गए हैं और जल्द ही सूर्य का गोचर भी होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों से जुड़ा ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका असर हर एक राशि पर पड़ता है। किसी को फायदा होता है तो किसी के लिए मुश्किल भरे दिन शुरु हो जाते हैं। जल्द ही सूर्य का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। 15 मार्च को ये गोचर होगा। ऐसे में कई लोग इससे प्रभावित होंगे। नीचे विस्तार से समझते हैं कि ये गोचर कितने बजे से होगा और साथ में जानेंगे कि इसका प्रभाव किन-किन राशियों पर पड़ने वाला है?
इतने बजे होगा सूर्य गोचर
15 मार्च की रात को सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा। इस दिन रात में 1:08 बजे सूर्य मीन राशि में जाएंगे। इस राशि में अभी शनि और शुक्र पहले से ही है। सूर्य और शनि का संयोग कभी भी सही नहीं माना जाता है। ऐसे में कुछ राशियों के लिए मुश्किलें ले आने वाला है।
मेष राशि (Aries)
इस राशि पर भी सूर्य के गोचर का प्रभाव बहुत दिखेगा। हो सकता है कि इस दौरान मेष राशि के जातकों का खर्चा खूब बढ़ जाएं। ऐसे में बचत और खर्चे में बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। इस दौरान मेष राशि वालों को अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसे समय में इन्हें फालतू की खरीददारी से बचना होगा और सही रूटीन को अपनाना होगा।
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के लिए भी ये गोचर ज्यादा फेवरेवल नहीं होगा। केतु का भी प्रभाव है तो चीजें काफी उलझती जाएंगी। इस दौरान सिंह राशि के जातकों को किसी भी तरह के कागजी वाले कामों में सावधान रहना है। वहीं बैंक से जुड़ी चीजों को लेकर उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर धैर्य से काम नहीं लिया जाए तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। ऐसे में शांत रहें और चीजों को सोच-समझकर ही आगे बढ़ें।
तुला राशि (Libra)
इस सूर्य गोचर के बाद तुला राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रेशर महसूस होगा। इस दौरान इन्हें धैर्य से काम करना होगा नहीं तो चीजें खराब हो सकती हैं। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला इनके लिए मुश्किलें लाएगा। वहीं पर्सनल लाइफ में भी ये काफी अप्स एंड डाउन देख सकते हैं। इस दौरान ये परेशान भी बहुत होंगे। अगर चीजें संभलकर धैर्य के साथ की जाएं तो ये मुश्किल वक्त भी निकल ही जाएगा।
मीन राशि (Pisces)
सूर्य का गोचर इसी राशि में हो रहा है। इस राशि में पहले से शनि की मौजूदगी है। सूर्य और शनि का संयोग इस राशि के लोगों की चिंता बढ़ा जा सकता है। इस राशि के जातकों को आने वाले दिनों में करियर में कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए ये तैयार भी नहीं हैं। कई सारे अप्स एंड डाउन देखने पड़ सकते हैं। वहीं पर्सनल लाइफ में भी ये लोग स्ट्रगल करते नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में इन लोगों को काफी सोच-समझकर फैसला लेना जरूरी होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही से बैलेंस नहीं हो पाएगा तो ये लोग परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से ही सारी चीजें बैलेंस करने की जरूरत हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
