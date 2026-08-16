Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश बदलेगा किस्मत

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

17 अगस्त 2026 को सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और करीब एक महीने तक रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस गोचर से मेष, मिथुन और धनु राशि वालों के लिए करियर, नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर बन सकते हैं।

Surya Gochar 2026:
Surya Gochar 2026:

Sun Transit 2026: सूर्य को ज्योतिष में आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य जब राशि बदलते हैं तो इसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से देखा जाता है। 17 अगस्त 2026 को सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अपनी ही राशि सिंह में करीब एक महीने रहेंगे। इस दौरान कुछ राशियों के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे मौके बन सकते हैं। सूर्य के इस गोचर को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सिंह सूर्य की अपनी राशि है। ऐसे में सूर्य की स्थिति मजबूत मानी जाती है। हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में गोचर का वास्तविक फल चंद्र राशि, लग्न और दशा की स्थिति के आधार पर अलग हो सकता है।

मेष राशि

सूर्य का सिंह गोचर मेष राशि वालों के लिए काफी अनुकूल रह सकता है। काम को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपनी बात मजबूती से रखने का मौका मिलेगा। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी काम बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा या किसी रचनात्मक काम से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रह सकता है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक मामलों में कुछ राहत लेकर आ सकता है। अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और आय के नए रास्ते तलाशने का मौका मिलेगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी बात साफ रखना फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की मदद से भी कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है।

ये भी पढ़ें:केतु महादशा में क्यों खत्म होने लगता है चीजों से मोह?

धनु राशि

सूर्य का सिंह में आना धनु राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से अच्छा माना जा सकता है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ सकती है और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलने की संभावना है। कारोबार में भी नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। धन के मामले में भी स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं।

ये भी पढ़ें:28 अगस्त चंद्र ग्रहण: 12 राशियों पर पड़ेगा असर, इन राशियों के जीवन में आ सकते है

इन बातों का रखें ध्यान

सूर्य का गोचर अनुकूल होने के बावजूद जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। खासकर नौकरी या कारोबार में केवल उत्साह के आधार पर निर्णय लेने के बजाय पूरी जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा। ज्योतिष में गोचर को संभावनाओं के तौर पर देखा जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में इसका वास्तविक असर उसकी जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर तय होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:291 दिन बाद इस राशि पर शुरू होगी शनि की साढ़ेसाती, 2027 में बदलेगा पूरा समीकरण
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Surya Gochar Astrology astrology today
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने