1 साल बाद केतु-सूर्य गोचर सिंह राशि में, 4 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य
Sun Transit in Leo Horoscope Surya Gochar 2026 : लगभग 1 साल बाद सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति बनी है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। ऐसे में सूर्य और केतु की ये युति कुछ राशियों की किस्मत पलट सकती है।
Sun Transit in Leo Horoscope Surya Gochar, सूर्य गोचर : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह ग्रहों के राजा माने गए हैं वहीं, केतु को मायावी ग्रह के तौर पर देखा जाता है। आज के दिन सुबह में लगभग 8:03 मिनट पर सूर्य राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सिंह राशि में पहले से ही केतु विराजे हुए हैं। सूर्य के गोचर करते ही केतु के साथ युति बन चुकी है। हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य और केतु की ये युति 17 सितंबर तक रहने वाली है। ज्योतिष गणना के अनुसार, लगभग 1 साल के बाद सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति बनी है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। ऐसे में सूर्य और केतु की ये युति कुछ राशियों की किस्मत पलट सकती है। आइए पंडित जी से जानते हैं सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति से किन राशियों को लाभ हो सकता है -
1 साल बाद केतु-सूर्य गोचर सिंह राशि में, 4 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य
एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति बनने से लगभग 4 राशियों के लिए समय शानदार रहेगा।
मेष राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति कैसी रहेगी?
सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति से मेष राशि के जातकों को शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। करियर या बिजनेस में धन लाभ होने की संभावना है। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। समाज में नाम और काम दोनों मान-सम्मान बटोरेंगे।
सिंह राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति कैसी रहेगी?
सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति से इस राशि के जातकों को लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने सिनीयर्स का साथ मिलेगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति कैसी रहेगी?
सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति से वृश्चिक राशि के जातकों को शुभ फल मिल सकते हैं। व्यापार में आ रही मुश्किलें समाप्त होने लगेंगी। सेहत भी ठीक-ठाक रहने वाली है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
मीन राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति कैसी रहेगी?
सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति से मीन राशि के जातकों को फायदा दे सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आर्थिक दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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