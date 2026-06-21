सूर्य कल आर्द्रा नक्षत्र में करेंगे प्रवेश, जानें 12 राशियों पर कैसा रहेगा असर
22 जून 2026 को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व का कारक माना जाता है, जबकि आर्द्रा नक्षत्र का संबंध बदलाव, नई सोच और संवाद से जोड़ा जाता है। इस नक्षत्र परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा।
22 जून को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। फिलहाल सूर्य मिथुन राशि में हैं और अब राहु के नक्षत्र आर्द्रा में पहुंचेंगे। ज्योतिष में सूर्य को सम्मान, पहचान, आत्मविश्वास और सरकारी कामों का कारक माना जाता है। वहीं आर्द्रा नक्षत्र को बदलाव, नई सोच और बातचीत से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन का असर हर राशि पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है। कुछ लोगों को काम में नए मौके मिल सकते हैं तो कुछ को पैसों और रिश्तों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलना पड़ सकता है।
मेष: कामों में आएगी तेजी
मेष राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। जो काम काफी समय से अटके हुए थे, उनमें गति आने के संकेत हैं। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और आगे चलकर उनका फायदा भी मिल सकता है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।
वृषभ: खर्चों को लेकर रहें सतर्क
वृषभ राशि वालों का ध्यान इस दौरान पैसों और परिवार से जुड़े मामलों पर रहेगा। अचानक कुछ खर्च सामने आ सकते हैं। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।
मिथुन: लोगों के बीच बढ़ेगी पहचान
सूर्य आपकी राशि में ही रहेंगे, इसलिए कार्यक्षेत्र में आपकी मौजूदगी मजबूत रह सकती है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को नया काम या नई भूमिका भी मिल सकती है।
कर्क: खर्च बढ़ने के संकेत
कर्क राशि वालों को पैसों का हिसाब-किताब संभालकर रखना होगा। घर-परिवार या यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है। आने वाले दिनों की योजना बनाने के लिए समय अच्छा रहेगा।
सिंह: लाभ के मौके मिल सकते हैं
सिंह राशि वालों को आय से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने प्रयासों का फायदा मिलने के संकेत हैं। दोस्तों और करीबी लोगों का सहयोग भी मिलेगा।
कन्या: काम बढ़ेगा, जिम्मेदारी भी
कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। हालांकि आपकी मेहनत पर अधिकारियों की नजर रहेगी और उसका फायदा आगे मिल सकता है।
तुला: किस्मत दे सकती है साथ
तुला राशि वालों के लिए समय राहत भरा रह सकता है। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं।
वृश्चिक: सोच-समझकर लें फैसले
पैसों और निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी। कोई भी कागज या दस्तावेज बिना पढ़े साइन न करें। जल्दबाजी नुकसान करा सकती है।
धनु: रिश्तों में बढ़ेगी बातचीत
जीवनसाथी या पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। साझेदारी के कामों में भी सुधार देखने को मिल सकता है।'
मकर: दिन रहेगा व्यस्त
मकर राशि वालों के सामने काम ज्यादा रह सकते हैं। समय पर जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना बनी रहेगी।
कुंभ: नए आइडिया दिलाएंगे फायदा
रचनात्मक काम करने वालों के लिए समय अच्छा रह सकता है। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। कोई नया विचार भविष्य में फायदा पहुंचा सकता है।
मीन: परिवार रहेगा प्राथमिकता
मीन राशि वालों का ध्यान घर और परिवार पर ज्यादा रहेगा। परिवार से जुड़ा कोई जरूरी फैसला लेना पड़ सकता है। किसी भी मामले में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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