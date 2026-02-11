संक्षेप: Sun Transit in Aquarius Horoscope Surya Gochar 2026: सूर्य का गोचर शनि की राशि में गुरुवार को होगा। ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करने पर कुछ राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं तो कुछ राशियों के लिए समय थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है।

Sun Transit in Aquarius Horoscope Surya Gochar 2026: ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य की शुभ चाल व्यक्ति को रंक से राजा बना सकती है। वहीं, अगर सूर्य का अशुभ प्रभाव हो तो बनने वाला काम भी बिगड़ सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 13 फरवरी के दिन सूर्य का गोचर कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि में पहले से ही राहु ग्रह बैठे हुए हैं। ऐसे में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करने पर कुछ राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं तो कुछ राशियों के लिए समय थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं शनि की कुंभ राशि में सूर्य का गोचर होने से किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है-

सूर्य के कुंभ गोचर से इन राशियों के जीवन में मचेगी हलचल, 1 महीने तक रहना होगा सतर्क मेष राशि वालों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर कैसा रहेगा? शनि की कुंभ राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होना मेष राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। मेष राशि के लोगों को जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वहीं, बिजनेस के क्षेत्र में यह समय निवेश करने के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है।

वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों को शनि की कुंभ राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होने पर समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दर्शाने में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बनायी गयी योजनाएं फेल होती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं, घर की भी सुख-शांति छिन सकती है। यात्रा करने के लिए भी यह समय अच्छा नहीं माना जा रहा है।

धनु राशि वालों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर कैसा रहेगा? शनि की कुंभ राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होना धनु राशि के लोगों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। इस राशि के लोगों को सावधानी से निवेश करने की सलाह दी जाती है। जीवनसाथी के साथ नोक-झोक होने की संभावना है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। वहीं, खर्च भी बढ़ेगा।