कल से अगले 14 दिन 4 राशियों को धन और नौकरी में प्रॉफिट, सूर्य बनेंगे वजह
Surya Gochar: सूर्य विशाखा नक्षत्र से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। अनुराधा नक्षत्र पर शनि ग्रह का स्वामित्व है। जानें सूर्य के अनुराधा नक्षत्र गोचर से किसका बदलेगा भाग्य।
Sun Transit in Anuradha Nakshatra 2026: साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास के कारक सूर्य 20 नवंबर को तड़के 03:09 बजे अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और 3 दिसंबर 2026 यानी अगले 14 दिन तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर कुछ राशियों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्य के आने से कुछ जातकों को नौकरी में अच्छे अवसर, धन कमाने के नए रास्ते और व्यापारिक नए रिश्ते बन सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी मंगल हैं। शनि और सूर्य के प्रभाव से लोगों को मेहनत और अनुशासन से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। साहस में वृद्धि होती है और निर्णय क्षमता में सुधार होता है। जानें सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन किन 4 राशियों के लिए अच्छा रहेगा।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि या सफलता हासिल हो सकती है। इस समय आपके आय में वृद्धि हो सकती है। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी और बचत के लिए अनुकूल समय है। अगर आपका रुपया-पैसा कहीं अटका है तो वापसी हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। आप किसी पुराने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं।
कन्या राशि:
कन्या राशि वाले कार्यों में सफलता पाएंगे। किसी अगर आपका धन कहीं फंसा है तो कोशिश करने से वापस मिल सकता है। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति के संकेत हैं। आय में वृद्धि मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे।
तुला राशि:
तुला राशि वाले इस समय ख्याति या मान-प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। अचानक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुखों में वृद्धि के संकेत हैं। व्यापारियों को पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिसका लाभ आपको भविष्य में मिल सकता है। इस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें।
शनि 2027 में मेष राशि में आने वाले हैं, मेष राशि में गोचर करने से कुछ राशियों का अच्छा समय शुरू होगा, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा, पंडित जी से फ्री चैट करके जानें शनि का प्रभाव।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय आप सहकर्मी और उच्चाधिकारियों पर भरोसा जीतने में सफल रहेंगे। काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी। पदोन्नति मिल सकती है। व्यापारी किसी नई डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं। सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। आपकी साख में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा और कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। आर्थिक रूप से आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान