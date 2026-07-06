हर महीने राशि बदलता है सूर्य, आखिर क्यों माना जाता है इसे ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली ग्रह?
वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा और जीवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कुंडली में सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, पिता, सम्मान और स्वास्थ्य का कारक होता है। सूर्य हर महीने राशि बदलता है, जिसे सूर्य गोचर कहा जाता है।
Sun Transit Importance: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य करीब हर 30 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इसे सूर्य गोचर कहा जाता है। सूर्य के राशि बदलने का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सूर्य को ज्योतिष का सबसे ताकतवर ग्रह क्यों माना जाता है? इस सवाल का जवाब ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने आसान भाषा में समझाया है।
सिर्फ ग्रह नहीं, जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है सूर्य
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जिस तरह चंद्रमा के आधार पर कुंडली देखी जाती है, उसी तरह कई जगह सूर्य के आधार पर भी कुंडली बनाई जाती है। यानी ज्योतिष में सूर्य का अपना अलग और बहुत बड़ा महत्व है।
उनके मुताबिक, कुंडली में चंद्रमा मां का कारक माना जाता है, जबकि सूर्य पिता का कारक होता है। इसलिए सूर्य को जन्म देने वाली शक्ति और परिवार के आधार से भी जोड़कर देखा जाता है।
निर्णय लेने की ताकत देता है सूर्य
ज्योतिष के अनुसार, सूर्य किसी भी कुंडली की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। काम करने की ताकत मिलती है और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता भी मजबूत होती है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि सूर्य रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाला ग्रह भी माना गया है। यही वजह है कि इसे सेहत, सम्मान और नेतृत्व से जोड़कर देखा जाता है।
सृजन से भी जुड़ा है सूर्य
ज्योतिष में पंचम भाव को संतान और सृजन का भाव माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, काल पुरुष कुंडली में सूर्य का इस भाव से खास संबंध है। इसलिए सूर्य को सृजन का ग्रह भी कहा जाता है।
उनका कहना है कि जिस तरह धरती पर जीवन के लिए सूर्य जरूरी है, उसी तरह कुंडली में भी सूर्य का मजबूत होना व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और आगे बढ़ने की ताकत देता है।
हर महीने क्यों बदलता है सूर्य राशि?
सूर्य लगभग हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और करीब एक साल में सभी 12 राशियों का चक्र पूरा कर लेता है। इसी बदलाव को सूर्य गोचर कहा जाता है। ज्योतिष में माना जाता है कि हर गोचर का असर अलग-अलग राशियों पर अलग तरह से दिखाई देता है।
क्या कहते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यही वजह है कि वैदिक ज्योतिष में इसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में गिना गया है। यह व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाला प्रमुख ग्रह माना जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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