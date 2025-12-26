29 December 2025 Surya Gochar: सूर्य जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, मजबूत योग से इन राशियों का चमकेगा भाग्य

संक्षेप: 29 दिसंबर 2025 को सुबह 6 बजकर 37 मिनट पर सूर्य मूल नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस दौरान कुछ राशियों के लिए धन लाभ, करियर उन्नति और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के मजबूत योग बनेंगे।

ग्रहों के राजा सूर्य वर्तमान में गुरु की राशि धनु में गोचर कर रहे हैं। यहां वे शुक्र के साथ 'शुक्र आदित्य योग' और मंगल के साथ 'आदित्य मंगल राजयोग' बना रहे हैं। अब 29 दिसंबर 2025 को सुबह 6 बजकर 37 मिनट पर सूर्य मूल नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र हैं, जो सुख, वैभव, कला और प्रेम के कारक हैं। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन 10 जनवरी 2026 तक रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों के लिए धन लाभ, करियर उन्नति और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के मजबूत योग बनेंगे। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह समय विशेष शुभ रहेगा। आइए जानते हैं इन राशियों पर प्रभाव।

मेष राशि - व्यापार और करियर में नई ऊंचाइयां मेष राशि वालों के लिए सूर्य का पूर्वाषाढ़ा गोचर बहुत शुभ है। व्यापार से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी और कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा, सम्मान या प्रमोशन की संभावना है। व्यापारियों को नई डील और धन कमाने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। छात्रों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है।

सिंह राशि - आत्मविश्वास और वैभव में वृद्धि सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास इस गोचर से चरम पर पहुंचेगा। व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और नए ऑर्डर मिलेंगे। कला और कौशल में निखार आएगा। सोना-चांदी या संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। नई मित्रता और नेटवर्किंग से लाभ होगा। पिता के साथ रिश्ता मजबूत होगा। आप भाग्यशाली महसूस करेंगे। करियर में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और सफलता मिलेगी। यह समय आपके लिए वैभव और सम्मान लाने वाला है।

धनु राशि - मनचाहा लाभ और सुख-शांति धनु राशि वालों को इस गोचर से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में हैं। परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू किया है तो शुभ समाचार आएगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। लव लाइफ शानदार रहेगी और रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जॉब या ट्रांसफर मिल सकता है। अटका धन वापस आएगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। यह समय आपके लिए मनचाही सफलता और सुख लाने वाला है।

इन राशियों के लिए सावधानियां और उपाय यह गोचर शुभ है, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी से बचें। रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र जपें। लाल कपड़े पहनें और गुड़ का दान करें। इससे सूर्य की कृपा और बढ़ेगी।

सूर्य का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र गोचर मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए धन, सफलता और सुख का वरदान लेकर आ रहा है। इस समय का सदुपयोग करें, तो किस्मत चमक उठेगी।