कल से शुरू होंगे इन 6 राशियों के अच्छे दिन, धन लाभ के बनेंगे योग, करियर में भी आएगी तेजी
16 नवंबर 2026 से सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए यह गोचर खास रह सकता है। इन राशियों को नौकरी में तरक्की, नई जिम्मेदारियां और कारोबार में नए अवसर मिलने के योग हैं।
Sun Transit 2026, Surya Rashi Parivartan Gochar: नवंबर का दूसरा पखवाड़ा कुछ राशि वालों के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है। 16 नवंबर से ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव कई मामलों में अहम रहेगा। सूर्य देव राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 6 राशियों के लिए आने वाला समय कुछ खास रह सकता है। इन लोगों को नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। कहीं लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की उम्मीद बनेगी तो कहीं कारोबार में नए रास्ते खुल सकते हैं।
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आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन कामकाज के लिहाज से अच्छे रह सकते हैं। नौकरी में काफी समय से जिस मौके का इंतजार था, वह मिल सकता है। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना है। कारोबार करने वालों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। हालांकि, किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार जरूर करें।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। पुरानी परेशानियां धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है। नौकरी में आपके काम को पहचान मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में कोई नई योजना शुरू करने का विचार कर सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में भी पहले के मुकाबले बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए समय में बदलाव देखने को मिल सकता है। कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होने की उम्मीद है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापार में नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। आमदनी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। घर-परिवार में भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए 16 नवंबर का दिन खास महत्व रखता है। सूर्य देव इसी राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपके आत्मविश्वास और काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी के संकेत हैं। नौकरी में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। कारोबार में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। हालांकि, गुस्से और जल्दबाजी से बचना होगा।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में पद और जिम्मेदारी से जुड़े अच्छे संकेत मिल सकते हैं। कारोबार में पहले की गई मेहनत का फायदा मिलने की उम्मीद है। किसी पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास रंग ला सकते हैं। परिवार में सुखद माहौल रहेगा।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय कई मायनों में राहत देने वाला हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। कारोबारियों को नई योजनाओं से फायदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर होने की उम्मीद है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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