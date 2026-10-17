आज से 30 दिनों तक 5 राशियां रहेंगी मालामाल, बुध, शुक्र, सूर्य तुला राशि में मचाएंगे धमाल
Sun Rashifal Venus Mercury Transit in Libra Horoscope Surya Gochar 2026 : सूर्य के प्रवेश करते ही आज शुक्र और बुध के साथ युति बनेगी। सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, जिससे कुछ रशियों का भाग्य चमक जाएगा।
Sun Rashifal Venus Mercury Transit in Libra Horoscope Surya Gochar: आज के दिन सूर्य की चाल बदलने से कुछ राशियों का भाग्य बदलने जा रहा है। इस समय तुला राशि में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। आज के दिन ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 के दिन शाम में 07 बजकर 57 मिनट पर ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा। सूर्य के प्रवेश करते ही आज शुक्र और बुध के साथ युति बनेगी। सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। वहीं, शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं। शुक्र और सूर्य मिलकर शुक्रादित्य राजयोग बनाएंगे। ऐसे में तुला राशि में तीन ग्रहों के विराजने से कुछ राशियों का भाग्य निखरने वाला है। आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र की तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध के विराजने से किन राशियों को लाभ ही लाभ मिलने वाला है -
आज से 30 दिन तक 5 राशियां रहेंगी मालामाल, बुध, शुक्र, सूर्य तुला राशि में मचाएंगे धमाल
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध की युति का निर्माण होने से लगभग 5 राशियों के लिए समय पॉजिटिव माना जा रहा है।
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य, शुक्र और बुध की युति तुला राशि में कैसी रहेगी?
सूर्य, बुध, और शुक्र की युति तुला राशि में सिंह राशि के जातकों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। धन का आगमन होगा। प्रमोशन के योग बनेंगे ।
मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य, शुक्र और बुध की युति तुला राशि में कैसी रहेगी?
सूर्य, बुध, और शुक्र की युति तुला राशि में मेष राशि के जातकों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य, शुक्र और बुध की युति तुला राशि में कैसी रहेगी?
सूर्य, बुध, और शुक्र की युति तुला राशि में धनु राशि के जातकों के लिए शानदार मानी जा रही है। कोई अच्छी डील मिल सकती है।
मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य, शुक्र और बुध की युति तुला राशि में कैसी रहेगी?
सूर्य, बुध, और शुक्र की युति तुला राशि में मकर राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य, शुक्र और बुध की युति तुला राशि में कैसी रहेगी?
सूर्य, बुध, और शुक्र की युति तुला राशि में इस राशि के जातकों के लिए शुभ मानी जा रही है। शानदार खबर मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा