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15 दिन बाद शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर, इन 3 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sun Rashifal Surya Gochar Shani ke nakshatra me : सूर्य शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में सूर्य की बदलती चाल कुछ राशियों को मालामाल कर सकती है तो कुछ को मुश्किलों का सामना भी करना होगा।

15 दिन बाद शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर, इन 3 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य

Sun Rashifal Surya Gochar, सूर्य नक्षत्र गोचर राशिफल : जल्द ही ग्रहों के राजा सूर्य अपनी चाल में बदलाव करेंगे। मिथुन राशि में विराजमान सूर्य सोमवार के दिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सुबह के वक्त सूर्य देव पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके स्वामी शनि ग्रह हैं। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। दृक पंचांग के अनुसार, सूर्य देव का अगला नक्षत्र परिवर्तन 20 जुलाई के दिन 11 बजकर 33 मिनट पर होगा। ग्रहों के राजा सूर्य शनि के पुष्य नक्षत्र में 3 अगस्त की सुबह तक विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में सूर्य की बदलती चाल कुछ राशियों को मालामाल कर सकती है तो कुछ को मुश्किलों का सामना भी करना होगा। आइए जानते हैं सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव किन राशियों पर पॉजिटिव माना जा रहा है-

15 दिन बाद शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर, इन 3 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर पॉजिटिव माना जा रहा है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।

मेष राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। कारोबारी के लिए दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है। सूर्य की कृपा से समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में चार-चांद लग जाएंगे।

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर फायदेमंद साबित होगा। कानूनी मामलों में आपको जीत हासिल हो सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे। व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा।

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सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन के दौरान क्या उपाय करना चाहिए?

सूर्य को जल दें: रोजाना सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत बनाया जा सकता है। सूर्य ग्रह का संबंध मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा से माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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