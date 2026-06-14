Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल से 16 जुलाई तक सूर्य गोचर मिथुन राशि में, सोने जैसी चमकेगी इन राशियों की किस्मत, करें सिर्फ 1 उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Sun Rashifal Surya Gochar Mithun Rashi 2026 : सूर्य के बुध की राशि में एंटर करते ही बुध के साथ युति बनेगी। सूर्य और बुध की ये जोड़ी मिथुन राशि में बुधादित्य राजयोग बना रही है, जिससे कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं। 

कल से 16 जुलाई तक सूर्य गोचर मिथुन राशि में, सोने जैसी चमकेगी इन राशियों की किस्मत, करें सिर्फ 1 उपाय

Sun Rashifal Surya Gochar Mithun Rashi me Sun Transit, सूर्य गोचर 2026 : आत्मा, साहस और कॉन्फिडेंस के कारक सूर्य जल्द ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 15 जून 2026 के दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि बदलेंगे। लगभग दोपहर में 12 बजकर 58 मिनट से वृषभ राशि से मिथुन राशि में सूर्य गोचर करेंगे। वहीं, ग्रहों के राजकुमार बुध पहले से इस राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य के बुध की राशि में एंटर करते ही बुध के साथ युति बनेगी। सूर्य और बुध की ये जोड़ी 16 जुलाई तक रहेगी। मिथुन राशि में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य राजयोग बना रही है। आइए जानते हैं मिथुन राशि में सूर्य और बुध की युति से किन राशियों की किस्मत सोने की तरह चमकने वाली है-

कल से 16 जुलाई तक सूर्य गोचर मिथुन राशि में, सोने जैसी चमकेगी इन राशियों की किस्मत, करें सिर्फ 1 उपाय

मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का मिथुन राशि में गोचर गुड न्यूज लेकर आ सकता है। आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे। कानूनी मामलो में आपको जीत हासिल हो सकती है। प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है।

तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

ग्रहों के राजा सूर्य का मिथुन राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा।

सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का मिथुन राशि में गोचर अच्छे दिन लेकर आ सकता है। कारोबारी के लिए दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। सूर्य की कृपा से समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में निखार आएगा। धन-दौलत से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लग जाएंगी।

ये भी पढ़ें:15 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:14 से 20 जून तक कुंभ समेत इन राशियों पर होगी खुशियां की बौछार, होगा बंपर लाभ

सूर्य गोचर का प्रभाव बढ़ाने का खास उपाय

रोजाना सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें।

भूलकर भी न करें ये काम

सूर्य गोचर के दौरण कुछ कामों को करने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे-

  1. किसी का अनादर न करें
  2. अहंकार से बचें
  3. झूठ न बोलें

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सूर्य, बुध, चंद्र गोचर दिखाएगा कमाल, इन 3 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य
ये भी पढ़ें:कल से इन राशियों की लाइफ में लगेगा रोमांस का तड़का, शनि के नक्षत्र में शुक्र गोचर
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Surya Gochar Horoscope Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने