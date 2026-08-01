2 दिन बाद कुंभ समेत 4 राशियों की चांदी ही चांदी, सूर्य गोचर देगा गुड न्यूज
SUN Rashifal Surya gochar 2026 : अश्लेशा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। जल्द ही ग्रहों के राजा सूर्य चाल बदलेंगे। इस नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना कुछ राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है-
SUN Rashifal Surya gochar 2026, सूर्य गोचर राशिफल : ग्रहों के राजा सूर्य बस कुछ ही दिन में अपनी चाल पलटने वाले हैं। सूर्य इस समय कर्क राशि में बैठे हुए हैं। इस समय सूर्य का नक्षत्र गोचर पुष्य नक्षत्र में हो रहा है। लगभग दो दिन के बाद सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं। सोमवर के दिन सूर्य का नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छा समय ला सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 अगस्त के दिन सुबह में 10 बजकर 29 मिनट पर सूर्य का गोचर अश्लेशा नक्षत्र में होने जा रहा है। अश्लेशा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। इस नक्षत्र में सूर्य का गोचर 17 अगस्त तक होगा। ऐसे में आइए जानते हैं पंडित जी के अनुसार, बुध के अश्लेशा नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना किन राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है-
2 दिन बाद से कुंभ समेत 4 राशियों की चांदी ही चांदी, सूर्य गोचर देगा गुड न्यूज
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य के बुध के नक्षत्र अश्लेशा में गोचर करने से लगभग चार राशियों को लाभ होगा। ये लकी राशियां हैं- वृषभ, मिथुन, कन्या, और कुंभ राशि।
वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
बुध के नक्षत्र अश्लेशा में सूर्य के गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। किसी दोस्त की मदद से जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होने लगेगी।
मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
बुध के नक्षत्र अश्लेशा में सूर्य के गोचर करने से मिथुन राशि के जातकों के लिए समय लाभदायक साबित हो सकता है। विदेश की यात्रा करने की भी संभावना है। इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है।
कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
बुध के नक्षत्र अश्लेशा में सूर्य के गोचर करने से कन्या राशि के जातकों के लिए समय शानदार साबित हो सकता है। बॉस और कलीग्स के सपोर्ट से करियर में आप सभी टास्क बखूबी कंप्लीट कर लेंगे। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
बुध के नक्षत्र अश्लेशा में सूर्य के गोचर करने से कुंभ राशि के जातकों के लिए समय शुभ साबित हो सकता है। आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा