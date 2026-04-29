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11 मई तक सूर्य गोचर शुक्र के नक्षत्र में, इन राशियों का भाग्य होगा रौशन

Apr 29, 2026 07:01 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sun Rashifal Surya Gochar 2026, सूर्य गोचर  : शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना कुछ राशियों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित होगा।  

11 मई तक सूर्य गोचर शुक्र के नक्षत्र में, इन राशियों का भाग्य होगा रौशन

Sun Rashifal Surya Gochar 2026, सूर्य का गोचर 2026 : सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जिनकी चाल खास महत्व रखती है। सूर्य का गोचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के परिणाम लेकर आता है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिसमें सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 28 अप्रैल 2026 के दिन सूर्य ग्रह ने भरणी नक्षत्र में प्रवेश किया है। शुक्र के इस नक्षत्र में सूर्य 11 मई 2026 तक विराजने वाले हैं। शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना कुछ राशियों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-

11 मई तक सूर्य गोचर शुक्र के नक्षत्र में, इन राशियों का भाग्य होगा रौशन

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

शुक्र के भरणी नक्षत्र में सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करेंगे। आपको घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको नए मौके मिल सकते हैं। आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोशिश करें कि वाद-विवाद में न उलझें।

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र के भरणी नक्षत्र में सूर्य का गोचर बेहद ही लाभदायक माना जा रहा है। व्यापारियों के काम की प्रशंसा होगी। इस दौरान आपका मन धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। कुछ लोग एजुकेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

शुक्र के भरणी नक्षत्र में सूर्य का गोचर धनु राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है। आपको अपने दोस्तों का फुल सपोर्ट मिलेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की के नए मार्ग खुलते दिखेंगे। सोशल तौर पर लोगों से मेल-जोल बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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