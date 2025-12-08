संक्षेप: Sun Rashifal Mercury Transit Venus: धनु राशि में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे और शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ऐसे में 2 राजयोग का निर्माण कुछ राशियों को मालामाल बना सकता है।

Dec 08, 2025 11:51 am IST

Sun Rashifal Mercury Transit Venus: ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण बेहद शुभ माना जाता है। जब भी एक राशि में बुध और सूर्य ग्रह एक साथ मौजूद होते हैं तब बुधादित्य योग बनता है। वहीं, जब किसी राशि में बुध और शुक्र ग्रह एक सतह विराजते हैं तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है। दोनों ही योग बेहद लाभकारी और सिद्ध माने जाते हैं। पंचांग के अनुसार, धनु राशि में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे और शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ऐसे में धनु राशि में 2 राजयोग बनने से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में-

गुरु की राशि में सूर्य, बुध, शुक्र मिलकर मचाएंगे धमाल, इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू सिंह राशि धनु राशि में 2 राजयोग बनना सिंह राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है।

आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।

सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा।

अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं।

इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं।

नई जॉब मिलने की भी संभावना है।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए धनु राशि में 2 राजयोग बनना लाभकारी साबित हो सकता है।

कार्यक्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी साबित होगी।

यात्रा पर भी आप जा सकते हैं।

फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे।

लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा।

मीन राशि मीन राशि वालों के लिए धनु राशि में 2 राजयोग बनना शुभ माना जा रहा है।

इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा।

छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है।

करियर में आपको नए टास्क मिल सकते हैं।

प्रोफेशनली और फाइनेंशियली आप खूब तरक्की करने वाले हैं।