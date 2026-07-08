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23 दिन में इन 8 राशियों को अचानक मिलेगी अच्छी खबर, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, गुरु देंगे जबरदस्त लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sun Rashifal Mercury Transit Saturn Venus Jupiter July 2026 : आने वाले 23 दिन कुछ राशियों के लिए शानदार साबित हो सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं ग्रहों की चाल से किन राशियों को इस महीने लाभ हो सकता है -

23 दिन में इन 8 राशियों को अचानक मिलेगी अच्छी खबर, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, गुरु देंगे जबरदस्त लाभ

Sun Rashifal Mercury Transit Saturn Venus Jupiter July 2026: इस समय जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई के महीने में कुछ ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, और कुछ बदल चुके हैं, जिससे यह महीना बेहद खास माना जा रहा है। इस महीने धन के कारक शुक्र और बुध अपनी चाल में बदलाव कर चुके हैं। अब ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर 16 जुलाई के दिन चंद्र की कर्क राशि में होगा। शनि 27 जुलाई 2026 के दिन वक्री होने जा रहे हैं। गुरु 16 जुलाई के दिन अस्त होने जा रहे हैं। वहीं, चंद्रमा की बात करें तो अभी मन के कारक चंद्र ग्रह मेष राशि में हैं। इस महीने चंद्र वृषभ राशि से लेकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में आने वाले 23 दिन कुछ राशियों के लिए शानदार साबित हो सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं ग्रहों की चाल से किन राशियों को इस महीने लाभ हो सकता है -

23 दिन में इन 8 राशियों को अचानक मिलेगी अच्छी खबर, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, गुरु देंगे जबरदस्त लाभ

जुलाई में शुक्र, बुध और सूर्य के गोचर से किन राशियों को लाभ होगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जुलाई के महीने में शुक्र, बुध और ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करने से वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, और मकर राशि को लाभ हो सकता है।

जुलाई में गुरु के अस्त होने से किन राशियों को लाभ होगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जुलाई के महीने में गुरु के अस्त होने से तुला राशि, और वृषभ राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं।

जुलाई में शनि के वक्री होने से किन राशियों को लाभ होगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि, मीन राशि, मकर राशि, वृषभ राशि के जातकों को फायदा हो सकता है।

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जुलाई के महीने में ग्रहों के गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जुलाई में ग्रहों की चाल से लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। हर काम में सफलता मिलेगी। आपके काम की तारीफ होगी। करियर में स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस दौरान आपका बॉस भी आपसे खुश रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से बेहतर होगी। आपको अकास्मिक धन लाभ हो सकता है। आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। न्यू जॉब का ऑफर भी मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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