Sun Rashifal Mars Transit in Sagittarius Horoscope Surya Gochar from 16 December 2025 these 3 zodiacs have bright luck
कल से धनु राशि में सूर्य-मंगल, इन 3 राशियों की रौशन होगी किस्मत

संक्षेप:

Sun Rashifal Mars Transit in Sagittarius Horoscope: सूर्य के गोचर करते ही धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी। इस युति से मंगलादित्य राजयोग बनेगा, जो कुछ राशि के जातकों का भाग्य सूर्य के समान रौशन कर सकता है।

Dec 15, 2025 06:36 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Sun Rashifal Mars Transit in Sagittarius: कल के दिन सूर्य अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। इस बार सूर्य का गोचर गुरु की राशि में होगा। मंगलवार के दिन सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही मंगल ग्रह विराजमान हैं। पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर के दिन 04:26 ए एम पर सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। सूर्य के गोचर करते ही धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी। इस युति से मंगलादित्य राजयोग बनेगा, जो बेहद शुभ माना जाता है। यह योग धनु राशि में 13 जनवरी 2026 तक रहेगा। आइए जानते हैं गुरु की धनु राशि में सूर्य और मंगल का गोचर किन राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है-

धनु राशि

धनु राशि के लिए इस राशि में सूर्य और मंगल का गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है।

जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी।

इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलेगी।

दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है।

दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।

किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।

धनु राशि के लिए सूर्य और मंगल की ये चाल शुभ रहने वाली है।

कुंभ राशि

धनु राशि में सूर्य और मंगल का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।

फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।

व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है।

बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।

घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा।

न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए धनु राशि में सूर्य और मंगल का गोचर अच्छे परिणाम लेकर आया है।

परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे।

सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा।

जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा।

अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
