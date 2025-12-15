कल से धनु राशि में सूर्य-मंगल, इन 3 राशियों की रौशन होगी किस्मत
Sun Rashifal Mars Transit in Sagittarius Horoscope: सूर्य के गोचर करते ही धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी। इस युति से मंगलादित्य राजयोग बनेगा, जो कुछ राशि के जातकों का भाग्य सूर्य के समान रौशन कर सकता है।
Sun Rashifal Mars Transit in Sagittarius: कल के दिन सूर्य अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। इस बार सूर्य का गोचर गुरु की राशि में होगा। मंगलवार के दिन सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही मंगल ग्रह विराजमान हैं। पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर के दिन 04:26 ए एम पर सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। सूर्य के गोचर करते ही धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी। इस युति से मंगलादित्य राजयोग बनेगा, जो बेहद शुभ माना जाता है। यह योग धनु राशि में 13 जनवरी 2026 तक रहेगा। आइए जानते हैं गुरु की धनु राशि में सूर्य और मंगल का गोचर किन राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है-
कल से धनु राशि में सूर्य-मंगल, इन 3 राशियों की रौशन होगी किस्मत
धनु राशि
धनु राशि के लिए इस राशि में सूर्य और मंगल का गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है।
जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी।
इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलेगी।
दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है।
दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।
किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।
धनु राशि के लिए सूर्य और मंगल की ये चाल शुभ रहने वाली है।
कुंभ राशि
धनु राशि में सूर्य और मंगल का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।
फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।
व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है।
बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।
घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा।
न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए धनु राशि में सूर्य और मंगल का गोचर अच्छे परिणाम लेकर आया है।
परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे।
सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा।
जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा।
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।