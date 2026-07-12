4 दिन बाद से सोने जैसा चमकेगा इन राशियों का भाग्य, गुरु, सूर्य गोचर देगा खूब लाभ
Sun Rashifal Guru Transit 2026 Surya Gochar Kark Rashi : ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करते ही कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति बनेगी। इस युति के निर्माण से “गुरु आदित्य राजयोग” का निर्माण होगा।
Sun Rashifal Guru Transit 2026 Surya Gochar Kark Rashi, सूर्य-गुरु गोचर : ग्रहों के राजा सूर्य इस समय मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। जल्द ही सूर्य कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जिसमें पहले से ही गुरु ग्रह विराजमान हैं। ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर करते ही कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति बनेगी। इस युति के निर्माण से “गुरु आदित्य राजयोग” का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण होना बेहद शुभ माना जाता है। सूर्य का गोचर विशेष महत्व रखता है। ग्रहों के राजा जल्द ही अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 जुलाई के दिन सूर्य का गोचर रात में 11 बजकर 44 मिनट पर कर्क राशि में होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों के लिए समय बेहद ही शुभ साबित हो सकता है। आइए पंडित जी जानते हैं की सूर्य और गुरु का कर्क राशि में गोचर किन राशियों का भाग्य बदल सकता है-
4 दिन बाद से सोने जैसा चमकेगा इन राशियों का भाग्य, गुरु, सूर्य गोचर देगा खूब लाभ
एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति बनना बेहद लाभकारी साबित होगा। इस युति से गुरु आदित्य राजयोग बनेगा, जो कुछ राशियों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। यह युति सम्मान, धन और सफलता प्रदान करेगी, जिससे तीन राशियों को विशेष लाभ होगा। आइए जानते हैं-
कन्या राशि के लिए सूर्य और गुरु की कर्क राशि में युति कैसा फल लाएगी?
चंद्र की कर्क राशि में सूर्य और गुरु का गोचर कन्या राशि वालों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नई जॉब मिलने की भी संभावना है। अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी साबित होगी।
वृषभ राशि के लिए सूर्य और गुरु की कर्क राशि में युति कैसा फल लाएगी?
वृषभ राशि वालों के लिए चंद्र की कर्क राशि में सूर्य और गुरु का गोचर शुभ माना जा रहा है। इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं। यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे। पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा। प्रोफेशनली और फाइनेंशली आप स्टेबल रहने वाले हैं।
मकर राशि के लिए सूर्य और गुरु की कर्क राशि में युति कैसा फल लाएगी?
चंद्र की कर्क राशि में सूर्य और गुरु का गोचर मकर राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। लाइफ में रोमांस रहेगा। इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा। छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है। करियर में आपको नए टास्क मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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