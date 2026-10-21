15 दिन में 4 राशियों को मिलेगी गुड न्यूज, सूर्य नक्षत्र गोचर से होगा फायदा
SUN Rashifal Surya Gochar 2026 Sun Transit : आज से 3 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को सूर्य राहु के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। इससे 4 राशियों को खूब लाभ मिलने वाला है। जानें ये 4 लकी राशियां कौन सी हैं?
SUN Rashifal Surya Gochar 2026 Sun Transit : आज से 3 दिन बाद सूर्य ग्रह की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। 24 अक्टूबर को सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे। सूर्य इन दिनों मंगल के चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कुछ ही दिन में सूर्य चित्रा से निकलकर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु हैं जोकि एक छाया ग्रह है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जोकि अचानक बड़ी सफलता या फिर धन लाभ दिलाता है। ऐसे में सूर्य जैसे ही राहु के नक्षत्र में पहुंचेंगे तो इसका असर हर एक राशि पर पड़ने वाला है। किसी के लिए ये समय उलझने वाला होगा तो वहीं कुछ को इसका खूब लाभ मिलेगा।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार राहु के स्वाति नक्षत्र में सूर्य 8 नवंबर तक विराजमान रहने वाले हैं यानी 15 दिन तक सूर्य यहीं रहेंगे। पंडित जी के अनुसार इस बदलाव का लाभ मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इन राशियों की जिंदगी में 24 अक्टूबर से किस तरह के बदलाव आने वाले हैं?
सूर्य के नक्षत्र गोचर से राशियों को इस तरह से लाभ मिलेगा-
मिथुन राशि पर सूर्य नक्षत्र गोचर का असर कैसा होगा?
आज से 3 दिन बाद सूर्य की बदलती चाल का असर मिथुन राशि के जातकों को देखने मिलेगा। अचानक से धन लाभ की स्थिति बन सकती है। आत्मविश्वास अचानक से बढ़ेगा तो काम करने में भी मजा आएगा। इस दौरान लीडरशिप क्वालिटी निखरने के भी चांस बनेंगे। वहीं घर-परिवार के लोग हर काम में सपोर्ट करते नजर आएंगे। पर्सनल लाइफ में भी चीजें सही होंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से मन खुश रहेगा और कई रुके काम पूरे होंगे।
तुला राशि पर सूर्य नक्षत्र गोचर का असर कैसा होगा?
तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य की बदलती चाल का असर अच्छा ही होगा। अगर अभी तक काम करने में आलस आता रहा है तो अब चीजें बदलेंगी। 24 अक्टूबर से स्थिति ऐसी बनेगी कि ग्रोथ भी होगी और एक्टिव होकर काम करने में मजा भी आएगा। इस बीच रुका हुआ काम भी चल पड़ेगा। इनकम के नए-नए सोर्स भी बन सकते हैं। ईमानदारी से काम करें और इसका फल जरूर मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने से खुशी मिलेगी। धन की स्थिति मजबूत होगी।
वृश्चिक राशि पर सूर्य नक्षत्र गोचर का असर कैसा होगा?
24 अक्टूबर से इस राशि के जातकों को भी सूर्य के नक्षत्र गोचर के बाद पॉजिटिव बदलाव महसूस होगा। करियर में अच्छी ग्रोथ मिलने की संभावना है। सीनियर्स का सहयोग मिलने से काम में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई जिम्मेदारी मिलने के भी चांस बनेंगे। इस बीच काम से पहचान मिलेगी। घर-परिवार में भी समय दे पाएंगे। कहीं से अचानक धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। करियर में तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है।
कुंभ राशि पर सूर्य नक्षत्र गोचर का असर कैसा होगा?
सूर्य की बदलती स्थिति का लाभ कुंभ राशि वालों को भी मिलेगा। इस नक्षत्र परिवर्तन से कुंभ राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति मजबूत होने वाली है। कहीं पर ट्रैवल के प्लान बन सकते हैं जोकि फायदा दिलाएगा। नौकरी कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे मन खुश रहने वाला है। कुल मिलाकर इस गोचर का लाभ कुंभ राशि के जातकों को राहत देने वाला है। रिश्तों में भी चीजें दिशा में आगे बढ़ती नजर आ सकती है। सूर्य के लिए आत्मविश्वास भी बढ़ेगा जिसका असर काम पर भी देखने को मिलने वाला है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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