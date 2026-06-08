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राहु के नक्षत्र में आ रहे सूर्य, 22 जून से कुंभ समेत इन 4 राशियों का खुलेगा किस्मत का ताला

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Surya nakshatra parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य एक निश्चित समय में अपने नक्षत्र में परिवर्तन करते रहते हैं। जून में सूर्य राहु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। जानें सूर्य के राहु के नक्षत्र में आने से किन राशियों को होगा फायदा।

राहु के नक्षत्र में आ रहे सूर्य, 22 जून से कुंभ समेत इन 4 राशियों का खुलेगा किस्मत का ताला

Surya nakshatra parivartan 22 June 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, साहस, अधिकार, सम्मान और पिता का माना गया है। जब सूर्य राशि परिवर्तन या नक्षत्र गोचर करते हैं, तो इसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ता है। इस बार सूर्य राहु के प्रभाव वाले आर्द्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। सूर्य 22 जून 2026 को मृगशिरा नक्षत्र को छोड़कर आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 5 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। राहु को छाया ग्रह कहा गया है। कहते हैं कि राहु के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में जब सूर्य राहु के नक्षत्र में आते हैं, तो यह समय कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं कि सूर्य का राहु के नक्षत्र में गोचर किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा।

1. सिंह राशि-

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र गोचर जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। यह समय नौकरी पेशा करने वाले जातकों को शुभ फल प्रदान करेगा। आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साहस में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी वाणी और व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बिजनेस करने वालों को मुनाफा होगा।

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2. कन्या राशि-

कन्या राशि वालों के लिए यह समय आकस्मिक धन लाभ करा सकता है। इस समय आपको करियर में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। व्यापारिक स्थिरता मिलने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अच्छे से निभाएंगे। मेहनत रंग लाएगी। अप्रत्याशित धन लाभ होगा और निवेश के अच्छे अवसर सामने आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

3. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय राहत भरा रहने वाला है। इस समय आपका मानसिक दबाव कम होगा। पारिवारिक जीवन से जुड़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। प्रेम-संबंधों में सुधार के संकेत हैं। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

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4. कुंभ राशि-

सूर्य का राहु के नक्षत्र में गोचर कुंभ राशि वालों को सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो इस समय आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पुराने किए गए प्रयासों का पूर्ण फल प्राप्त होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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