22 नवंबर 2026 को मेष में चंद्रमा और वृश्चिक में सूर्य के गोचर से अशुभ षडाष्टक योग बन रहा है। जानिए वृषभ, वृश्चिक और धनु राशि वालों को पैसों एवं करियर में क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसके उपाय।

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और उनके बीच बनने वाले संबंधों का विशेष महत्व होता है। ग्रहों की आपसी स्थिति से कई तरह के शुभ और अशुभ योग बनते हैं, जिनका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग माना जाता है। 22 नवंबर 2026 की सुबह सूर्य और चंद्रमा के बीच षडाष्टक योग बनने जा रहा है। ज्योतिष में इस योग को अनुकूल नहीं माना जाता। दरअसल, आज सुबह चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश किए हैं, जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। दोनों ग्रहों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर संबंधी चुनौतियां बढ़ा सकती है। खासतौर पर वृषभ, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

क्या होता है सूर्य-चंद्रमा का षडाष्टक योग? ज्योतिष में जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में स्थित होते हैं, तो उनके बीच षडाष्टक संबंध बनता है। इसे ज्योतिषीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण स्थिति माना जाता है। 22 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में और सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे। इन दोनों राशियों के बीच छठे-आठवें का संबंध बन रहा है। मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा के इस योग का असर व्यक्ति के मानसिक तनाव, आर्थिक फैसलों और कार्यक्षेत्र पर पड़ सकता है। इस दौरान कुछ लोगों को योजनाएं पूरी करने में देरी और अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है।

सूर्य और चंद्रमा के बीच 22 नवंबर 2026 को बनने वाला षडाष्टक योग ज्योतिषीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इस योग के प्रभाव से वृषभ, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को आर्थिक मामलों, निवेश और कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी को अचानक बढ़ते खर्च तो किसी को धन के लेन-देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, षडाष्टक योग के प्रभाव और इससे बचाव के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

वृषभ राशि: अचानक बढ़ सकते हैं खर्च, निवेश में रहें सतर्क वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य-चंद्रमा का षडाष्टक योग आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। चंद्रमा आपके द्वादश भाव में और सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसे में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और बचत पर दबाव पड़ सकता है। बिना जरूरत खरीदारी करने या जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार में जमीन या संपत्ति से जुड़ा कोई मुद्दा तनाव बढ़ा सकता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है।

वृश्चिक राशि: धन के लेन-देन में ना करें लापरवाही वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह योग अष्टम भाव से जुड़ा रहेगा। ज्योतिष में इस भाव को अचानक होने वाली घटनाओं और अनिश्चितताओं का कारक माना जाता है। ऐसे में आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखनी होगी। किसी को बड़ी रकम उधार देने या जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने से बचें। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें और परेशानी होने पर उचित सलाह लें। वैवाहिक जीवन में भी बातचीत के दौरान संयम रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ उपाय माना जाता है।

धनु राशि: जल्दबाजी में लिया फैसला पड़ सकता है भारी धनु राशि के जातकों को इस योग के दौरान आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेने होंगे। शेयर बाजार या किसी जोखिम भरे निवेश में जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है। दूसरों की सलाह पर बिना जानकारी जुटाए पैसा लगाने से बचें। कार्यक्षेत्र में मेहनत के बावजूद परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। ऐसे में निराश होने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। किसी सहकर्मी या परिचित के साथ अपनी निजी बातें साझा करने से पहले सोचें। यात्रा के दौरान कीमती सामान की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस दौरान पिता का सम्मान करना और उन्हें उनकी पसंद की वस्तु भेंट करना शुभ रहेगा।

षडाष्टक योग के दौरान किन बातों का रखें ध्यान? सूर्य और चंद्रमा के षडाष्टक योग के दौरान वृषभ, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को खासतौर पर आर्थिक मामलों में धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी बड़े निवेश, खरीदारी या धन के लेन-देन से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। कार्यस्थल पर विवाद से बचें और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में संयम बनाए रखें।