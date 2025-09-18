1 माह तक इन राशियों पर रहेगी सूर्यदेव की कृपा, खूब कमाएंगे धन दौलत

सूर्य देव ने 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर लिया है। 1 माह तक सर्य देव कन्या राशि में ही रहेंगे। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में रहने से कुछ राशि वालों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। इन राशि वालों पर 1 माह तक सूर्य देव खूब कृपा करेंगे।

सूर्य देव ने 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर लिया है। 1 माह तक सर्य देव कन्या राशि में ही रहेंगे। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में रहने से कुछ राशि वालों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। इन राशि वालों पर 1 माह तक सूर्य देव खूब कृपा करेंगे। सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्तिगत जीवन में सफलता, बल्कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लाभ मिलने की संभावना रहती है। सूर्य देव की शुभता जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। आइए जानते हैं, 1 माह तक का समय किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-

मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए यह समय शुभ है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। घर-परिवार में धार्मिक संगीत और पूजा के आयोजन से सुखद वातावरण बनेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा और लेखन या अन्य सृजनात्मक कार्यों से आय में वृद्धि होगी।

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों को संपत्ति से आय, माता से धन प्राप्ति और नौकरी में स्थान परिवर्तन या तरक्की के योग बन रहे हैं। कला और संगीत में रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में धार्मिक कार्य होंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी और उच्च शिक्षा या शोध के लिए विदेश प्रवास की संभावना है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव और अफसरों का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों को शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। शैक्षिक और शोध कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, तरक्की के मार्ग खुलेंगे, आय बढ़ेगी और मित्रों का समर्थन प्राप्त होगा।

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए भवन सुख का विस्तार होगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा, वस्त्रों और पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों के परिणाम सुखद रहेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं और घर में धार्मिक कार्य या यात्रा के योग बन रहे हैं।