2 दिन बाद 8 राशियों का जागेगा भाग्य, वृश्चिक राशि में जाएंगे सूर्य
Sun in Scorpio Horoscope : वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ रहेगा। सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर करने से कुछ राशियों को आने वाले दिनों में जबरदस्त लाभ मिल सकता है।
Sun in Scorpio Horoscope, सूर्य का गोचर : कुछ ही दिन में सूर्य मंगल की राशि में जाने वाले हैं। सूर्य सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं, जो समय-समय पर चाल बदलते रहते हैं। वर्तमान में तुला राशि में सूर्य ग्रह विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 नवंबर 2026 के दिन शाम 7:48 बजे तक सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। मंगल की राशि में सूर्य का प्रवेश कुछ राशियों के लिए लाभ लेकर आने वाला है। मंगल की राशि में सूर्य लगभग एक महीने के लिए रहने वाले हैं। तुला राशि से वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ रहेगा। सूर्य के वृश्चिक गोचर से कुछ राशियों को आने वाले दिनों में लाभ मिल सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य के मंगल की राशि में गोचर करने से किन राशियों को भाग्य का साथ मिलने वाला है-
क्यों हैं मंगल की राशि में सूर्य का गोचर खास?
मंगल की राशि में सूर्य के गोचर करने से राशियों को सूर्य और मंगल दोनों की एनर्जी मिलेगी। सूर्य आत्मा, पिता, रोशनी, और सम्मान के दाता माने जाते हैं। मंगल बल, साहस, और भूमि के कारक माने जाते हैं।
2 दिन बाद 8 राशियों का जागेगा भाग्य, वृश्चिक राशि में जाएंगे सूर्य
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना आठ राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ दे सकता है। इन राशियों को करियर, सेहत और धन के मामले में लाभ होगा।
1- कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर करना शुभ माना जा रहा है। आपका सम्मान बढ़ेगा। धन के मामले में शुभ समाचार मिलेगा।
2- मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का गोचर करना मिथुन राशि वालों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। समृद्धि के मामले में आप वृद्धि देखेंगे। करियर में नया मौका मिलेगा। हेल्दी महसूस करेंगे।
3- कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का गोचर करना कुंभ राशि वालों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। धन लाभ के योग हैं। आपके पद में इजाफा हो सकता है। सेहत में सुधार होगा।
4- वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का गोचर करना वृश्चिक राशि वालों के लिए शानदार माना जा रहा है। कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। करियर में सिनीयर्स का सपोर्ट मिलेगा।
5- मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का गोचर करना मकर राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। आपको अपने पिता का साथ मिलेगा। लाइफ की प्रॉब्लम दूर होगी।
6- मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का गोचर करना मीन राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। आप एनर्जेटिक फील करेंगे।
7- वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का गोचर करना वृषभ राशि वालों के लिए उत्तम माना जा रहा है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। धन के मामले में आपको लाभ होगा।
8- तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का गोचर करना तुला राशि वालों के लिए स्पेशल माना जा रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। कोई अच्छी डील मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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