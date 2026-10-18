अगले 29 दिन तक 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, सूर्य गोचर से होगा लाभ ही लाभ
Sun Horoscope Surya Rashifal Sun Transit 2026 : ज्योतिष की नजर में सूर्य का गोचर करना बेहद खास माना गया है। ग्रहों के राजा की शुभ दृष्टि से कुछ राशियों के मान, धन, सम्मान, तेज और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी।
Sun Horoscope Surya Rashifal Sun Transit : ग्रहों के राजा सूर्य की चाल में बदलाव हर महीने होती है। शुक्र की राशि में इस समय सूर्य बैठे हुए हैं। ज्योतिष की नजर में सूर्य का गोचर करना बेहद खास माना गया है। ग्रहों के राजा की शुभ दृष्टि व्यक्ति के मान, सम्मान, तेज और कॉन्फिडेंस में वृद्धि करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य आज से लगभग 29 दिनों तक शुक्र की राशि में ही विराजने वाले हैं। 16 नवंबर 2026 तक सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर से कुछ राशि के जातकों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य के गोचर करने से किन राशियों की किस्मत निखरने वाली है -
अगले 29 दिन तक 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, सूर्य गोचर से होगा लाभ ही लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र की तुला राशि में सूर्य के गोचर करने से लगभग 7 राशियों का भाग्य साथ देगा।
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर करना कैसा साबित होगा?
सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है। धन से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। सम्मान में वृद्धि होगी।
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर करना कैसा साबित होगा?
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बेहद ही फायदेमंद माना जा रहा है। जीवन की दिक्कतें दूर होंगी।
मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर करना कैसा साबित होगा?
मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बेहद ही शानदार माना जा रहा है। आपका धन भाग्य खिल उठेगा। करियर में सफलता मिलेगी।
मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर करना कैसा साबित होगा?
मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करना उत्तम माना जा रहा है। पद में वृद्धि के योग हैं।
वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर करना कैसा साबित होगा?
वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करने से अच्छे समय की शुरुआत होगी। धर्म कर्म में मन लगेगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर करना कैसा साबित होगा?
कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। संतान से अच्छी खबर मिलेगी। प्रॉफिट होने के योग हैं।
तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर करना कैसा साबित होगा?
तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर शुभ माना जा रहा है। अपनों का सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंट रहेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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