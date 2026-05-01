Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सूर्य वृषभ में गोचर करेंगे, रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, नौतपा होंगे शुरू, किन राशियों को लाभ?

May 01, 2026 12:10 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Sun Transit 2026, Sun Transit:सूर्य इस साल मई में वृषभ राशि में जाएंगे,  इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र में भी जाएगें। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं, तो नौतपा शुरू होते हैं जिसे भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। यहां पढ़ें सूर्य के इस गोचर से किसे लाभ होगा।

सूर्य वृषभ में गोचर करेंगे, रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, नौतपा होंगे शुरू, किन राशियों को लाभ?

Sun Transit 2026, Sun Transit:सूर्य इस साल मई में वृषभ राशि में जाएंगे, इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र में भी जाएगें। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं, तो नौतपा शुरू होते हैं जिसे भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि मई के महीने में सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में जाना राशियों को लाभ देगा, लेकिन लोगों को इन नौ दिनों में भयंकर गर्मी झेलनी पड़ेगी। 25 मई से लेकर 9 दिन नौतपा कहलाता है., जिसमें धरती पर गर्मी बहुत होती है। आपको बता दें कि सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं। रोहिणीम नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य का गोचर भी सूर्य और चंद्रमा की युति बना रहा है। इस तरह सूर्य एक महीने चंद्रमा के प्रभाव में रहेंगे। सूर्य का यह गोचर खास होता है। ज्येष्ठ मास में 25 मई से नौतपा और सूर्य का गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छा और कुछ राशियों के दिक्कत वाला समय लाएगा। यहां पढ़ें सूर्य के इस गोचर से किसे लाभ होगा। यहां पढ़ें इन राशियों पर क्या असर होगा।

सिंह राशि पर क्या असर?

सूर्य सिंह राशि का स्वामी हैं, अब वो मई में वृषभ राशि के साथ रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहें हैं। इससे सिंह राशि वालों आपकी लडीरशिप और भी अच्छी होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको दोहरा लाभ मिल सकता है। अगर बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस में अच्छे फैसले आपको लाभ दिलाएगें। प्रमोशन के साथ नौकरी में नया पद भी आपको इस दौरान मिल सकता है।

राशिफल से जुड़ी हर खबर यहां पढ़ें

वृश्चिक राशि पर क्या असर?

सू्र्य के वृषभ गोचर और रोहिणी नक्षत्र में गोचर से वृश्चिक राशि के लिए समय बलवान रहेगा। नौकरी में आपके लिए अच्छे योग बनेंगे, जॉब से लेकर पर्सनल लाइफ में सूर्य की एनर्जी भी आपको मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। आपके लिए संतान से अच्छे संबंध भी होंगे।

ये भी पढ़ें:मेष राशि में बुध का गोचर, 3 ग्रह मिलकर मचाएंगे धमाल, किन राशियों का भाग्य चमकेगा

कुंभ राशि पर क्या असर?

सूर्य के रोहिणी नक्षत्र और वृषभ में गोचर यानी नौतपा के दौरान करने से कुंभ राशि वालों के लिए मेंटली चीजें काफी सही हो जाएंगी। आपको सूर्य के आशीर्वाद से आत्मविश्वास मिलेगा और आपके लिए नौकरी की रहा आसान हो जाएगी। सूर्य का गोचर आपको मंगल कार्य में बैठाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:2027 में शनि बदलेंगे राशि, मंगल की राशि गोचर, शनि साढ़ेसाती राशियों पर डबल इफेक्ट
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Surya Gochar Rashifal In Hindi Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने