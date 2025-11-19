परंपरा और आधुनिकता का संगम हैं सुधांशु जी महाराज के ग्रंथ और प्रवचन

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sudhanshu Ji Maharaj texts and discourses are a confluence of tradition and modernity
सुधांशु जी महाराज के लेखन और प्रवचन आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसा सेतु हैं, जो सनातन आध्यात्मिक ज्ञान को आधुनिक जीवन की चुनौतियों और मूल्यों से जोड़ता है।

Wed, 19 Nov 2025 08:56 AMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
आध्यात्मिक गुरु सुधांशु जी महाराज ने अपने लेखन और प्रवचनों के माध्यम से भारतीय अध्यात्म की परंपरागत ज्ञानधारा को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा है। उनके कार्यों में पुस्तकों, गीता पर टीकाओं, रिकॉर्डेड प्रवचनों, 8000 से ज्यादा सत्संगों और धार्मिक पत्रिकाओं का समृद्ध संग्रह शामिल है, जो जीवन के मूल्यों, ध्यान और मानसिक संतुलन पर केंद्रित हैं।

सुधांशु जी महाराज ने हिंदी और अंग्रेज़ी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें ध्यान, नैतिक मूल्यों, जीवन जीने की कला और तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इन ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथों की शिक्षाओं को इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है कि वे आज के व्यस्त और जटिल जीवन में भी प्रासंगिक बनी रहें।

उनकी भगवद् गीता पर व्याख्याएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन प्रवचनों में वे गीता के दार्शनिक सार को आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालते हैं। उनके सभी प्रवचन गीता, वेदों, उपनिषदों पर आधारित हैं। उनके द्वारा दी गई समस्त व्याख्याएँ बाद में पुस्तकों और मल्टीमीडिया रूपों में संकलित की गई हैं, जिनका उद्देश्य आत्म-अनुशासन, कर्तव्य-पालन और आंतरिक शांति के संदेश को प्रसारित करना है।

इसके अलावा, सुधांशु जी महाराज के सैकड़ों ऑडियो और वीडियो प्रवचन विभिन्न माध्यमों—जैसे, टीवी चैनलों, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों, VJM की वेबसाइट और सुधांशु जी महाराज के आधिकारिक एप्पलीकेशन —के ज़रिए लोगों तक पहुँचते हैं। इन प्रवचनों के माध्यम से वे आध्यात्मिक जागरूकता और जीवन-प्रेरणा का संदेश देते हैं।

उनके मार्गदर्शन में विश्व जागृति मिशन द्वारा जीवन संचेतना (मासिक पत्रिका), धर्मदूत (मासिक पेपर) और प्रकाशन भी जारी किए जाते हैं। श्रीमद भगवत गीता, प्रार्थना, गीतांजली, जीवन नवनीत, जीवन मे आंनद जैसी कई किताबें भी सुधांशु जी महाराज के दार्शनिक विचारों पर लिखी गई हैं, जो धर्म, ध्यान और सांस्कृतिक समरसता के विचारों को प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी महाराज श्री के विचारों से प्रेरणा लेकर किताबें लिखी गई हैं जैसे कि, आध्यात्म, ध्यान, गीता, जीवन जीने की कला, विद्यार्थी प्रतिभा, संस्कारम, श्री विद्या, गुरु और इष्ट इत्यादि।

इस प्रकार, सुधांशु जी महाराज के लेखन और प्रवचन आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसा सेतु हैं, जो सनातन आध्यात्मिक ज्ञान को आधुनिक जीवन की चुनौतियों और मूल्यों से जोड़ता है।

