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सुबह उठकर हाथ देखते हुए क्या बोलना चाहिए? पढ़ें ये मंत्र

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर सुबह हाथ देखते हुए एक खास मंत्र पढ़ा जाए तो माना जाता है कि इससे दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होती है। जानिए इस मंत्र के बारे में।

सुबह उठकर हाथ देखते हुए क्या बोलना चाहिए? पढ़ें ये मंत्र

आज तमाम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन को देखते है। हालांकि हमारे सनातन परंपरा में सुबह की शुरुआत शांत तरीके से करने की सलाह दी गई है। मान्यता है कि सुबह उठकर अगर अपनी हथेलियों को देखा जाए तो इससे दिन की शुरुआत शुभ होती है। तमाम लोग सुबह उठकर ये काम जरूर करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दौरान क्या बोलना चाहिए? मान्यता है कि इस दौरान खास मंत्र पढ़ाए तो मन दिन भर पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे दिन सारे काम बनते भी जाते हैं। जानिए आखिर सुबह-सुबह हथेली देखते हुए कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए और ये पूरी प्रक्रिया किस विधि से करनी चाहिए?

सुबह ऐसे देखें अपनी हथेली

सुबह आंख खुलते ही तुरंत अपना बेड ना छोड़ें। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ें और फिर इसे चेहरे के पास लाएं। कुछ देर इन्हें देखें और फिर अपने चेहरे पर इसे घुमाएं। इसके बाद हथेली को फिर से थोड़ी देर देखें। इसी दौरान आपको वो खास मंत्र पढ़ना है।

हथेली देखते हुए पढ़ें ये मंत्र

धार्मिक मान्यता है कि सुबह उठकर ये मंत्र पढ़ा जाए तो धीरे-धीरे जिंदगी से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि ये दिमाग से किसी भी तरह का डर और एंग्जाइटी निकाल देता है। नियमित रूप से सुबह इस मंत्र को पढ़ने से मन में अच्छे ख्याल आते हैं और दिन की शुरुआत अच्छी मानी जाती है। नीचे पढ़ें ये मंत्र-

कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती।

करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्॥

मंत्र का मतलब- मेरी हथेलियों में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। इसलिए मैं सुबह उठते ही अपने हाथों को देखकर उनका स्मरण करता हूं और अच्छे दिन की प्रार्थना करता हूं।

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सुबह-सुबह इस मंत्र को पढ़ने से मिलेंगे ये फायदे

1. अगर आप नियमित रूप से हर सुबह ये काम करेंगे तो आपका मन शांत रहने लगेगा।

2. कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा जिसका असर काम पर दिखेगा और हमेशा रिजल्ट मन मुताबिक ही मिलेगा।

3. अगर आप रोज सुबह ये काम कर लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और इस वजह से आपके कई काम आसान होंगे।

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4. ऐसी भी मान्यता है कि इस प्रक्रिया को सही तरीके से करने पर घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

5. जिन लोगों को ओवरथिंकिंग की दिक्कत है उन्हें भी सुबह-सुबह हथेली देखकर ये मंत्र पढ़ने से फायदा मिलेगा।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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