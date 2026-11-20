सुबह उठते ही हाथ देखकर क्या बोलना चाहिए? पढ़ें सही नियम और फायदे
मान्यता है कि अगर सुबह उठकर अपना हाथ देखा जाए और इस दौरान एक आसान सा मंत्र पढ़ लिया जाए तो इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। जानें ये मंंत्र कौन सा है और इसे पढ़ने का सही तरीका और फायदे क्या है?
सुबह आंख खुलते ही हमारी नजर किस चीज पर सबसे पहले पड़ती है? इस ओर शायद हम कम ही ध्यान देते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले ज्यादातर लोग अपना फोन चेक करते हैं। तो वहीं कोई घड़ी को देखता है। हालांकि धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन की शुरुआत हमेशा खास अंदाज में अपने हाथ को देखकर ही करना चाहिए। दरअसल सुबह नींद से उठने के बाद हाथ देखकर एक खास मंत्र पढ़ना बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि इससे दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है और मन भी अच्छा रहता है।
हाथ देखकर पढ़ें ये मंत्र
मान्यता है कि जब भी सुबह नींद खुले तो कुछ समय के लिए अपना हाथ जरूर देखना चाहिए। साथ ही माना जाता है कि इस दौरान एक विशेष मंत्र पढ़ा जाए तो बहुत ही शुभ होता है। इस मंत्र का हिंदी में सीधा सीधा यही मतलब है कि हमारे हाथ के तीनों हिसेसे में देवी-देवताओं का वास है। हाथ के ऊपरी हिस्से में मां लक्ष्मी का वास है। बीच में मां सरस्वती हैं और सबसे नीचे वाले हिस्से में भगवान विष्णु का वास होता है। सुबह उठकर इन लोगों के दर्शन करके आशीर्वाद लेना चाहिए।
कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।
करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्॥
मंत्र को पढ़ने का सही तरीका
बस सुबह जब भी आपकी आंख खुले। आप अपने बेड पर शांति से बैठ जाए। अपने हाथ को सामने लाकर खोल दें। ध्यान रखें कि दोनों हाथ अगल बगल हो। इन्हें कुछ देर देखने के बाद मंत्र पढ़ें। जैसे ही मंत्र पूरा हो जाए तो हाथ को हल्का सा अपने चेहरे और आंख पर फेर लें। अब जब आप बेड से उतरें तो धरती को छूकर प्रणाम करें और मन ही मन दिन की शुरुआत अच्छे से करने की प्रार्थना करें।
हाथ देखकर मंत्र बोलने से मिलते हैं ये 3 फायदे
1. हाथ देखकर अगर आप मंत्र पढ़ते हैं तो इस तरह से हम सुबह की शुरुआत भगवान को याद करने से करते हैं। ऐसे में दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच से होती है। नहीं तो आमतौर पर लोग सुबह की शुरुआत मोबाइल देखने के साथ ही करते हैं। ऐसे में मन में कई विचार सुबह से ही घर लेते हैं। अब जब मंत्र के साथ शुरुआत होती है तो सुबह से ही मन पॉजिटिव रहता है।
2. जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो दिमाग में ये बात आती है कि हमारे ये हाथ कर्म और मेहनत के लिए हैं। अपने सपनों को पूरा करने की ताकत सिर्फ हमारे पास ही है। इससे खुद को एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। मन में ये विश्वास आता है कि हम जिंदगी में और बेहतर कर सकते हैं और हमें पीछे नहीं हटना है।
3. हाथ देखकर पढ़े गए मंत्र से मन शांत रहने लगता है। कुल मिलाकर हम कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ को देखते हैं और मंंत्र पढ़ते हैं। इससे सुबह-सुबह ही मन शांत सा हो जाता है। जब ऐसा रोज नियमित रूप से किया जाए तो ये आदत में आने लगता है और हम सुबह हड़बड़ी करने की बजाय शांत मन से उठते हैं।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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