Strawberry Moon 2026: लाल या गुलाबी होगी 29 जून का चांद? स्ट्रॉबेरी मून देखकर करें ये उपाय
Strawberry Moon 2026: 29 जून को पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा। जानें क्या चांद सच में लाल या गुलाबी दिखेगा? साथ में जानें इसका नाम कैसे पड़ा और इस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए?
29 जून का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से खास है। इस दिन पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा कई वजहों से खास मानी जा रही है। इस दिन आसमान में दिखने वाले चांद को स्ट्राबेरी मून कहा जाएगा। नाम सुनकर एक ही सवाल मन में आता है कि क्या इस रात दिखने वाला चांद वाकई में स्ट्राबेरी की तरह गुलाबी या फिर लाल दिखेगा? इस नाम से लोगों को खूब कन्फ्यूजन होता है। जानते हैं कि आखिर क्या ये सच है या इसके पीछे कोई और खास वजह है? जानिए स्ट्राबेरी मून क्या है और इसका नाम कैसे पड़ा? साथ में जानें इसका धार्मिक महत्व क्या है?
जून और स्ट्राबेरी का संबंध
अगर आपको लग रहा है कि परसों दिखने वाला चांद गुलाबी या लाल दिखेगा तो इसका जवाब नहीं है। स्ट्राबेरी मून का ये मतलब नहीं है कि चांद का रंग गुलाबी या लाल हो जाएगा। इस नाम का कनेक्शन जून के महीने से है। पुराने समय में उत्तरी अमेरी में जून के महीने में ही स्ट्राबेरी की फसल होती थी। इस वजब से जून में पड़ने वाली पूर्णिमा को स्ट्राबेरी मून कहा जाने लगा।
कैसा होगा 29 जून का चांद?
इस पूर्णिमा चांद हल्का सुनहरा, नारंगी और थोड़ी लालिमा लिए हुए होगा। ऐसा चांद का रंग बदलने से नहीं होगा बल्कि ये बदलाव पृथ्वी के वातावरण और रोशनी के रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। इसी वजह से दुनिया भर में स्ट्राबेरी मून का रंग थोड़ा बदला-बदला हुआ दिखेगा।
स्ट्रॉबेरी मून देखने का सटीक समय
अगर आप स्ट्रॉबेरी मून को देखने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा समय शाम के 7 बजे है। 7 से लेकर 8 बजे तक इस चांद का दीदार किया जा सकता है।
इस दिन जरूर करें ये काम
इस बार स्ट्राबेरी मून का संयोग ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ बन रहा है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इन दिन दान-पुण्य, स्नान करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा करना भी काफी शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। इस खास मौके पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी शादीशुदा जिंदगी की कामना करती हैं।
चंद्रमा से जुड़ा खास उपाय
29 जून की रात चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। इस दौरान चंद्रदेव को जल या फिर कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। अपनी क्षमता के हिसाब से इस दिन जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। मान्यता है कि इस उपाय से मन शांत रहेगा और पॉजिटिविटी महसूस होगी।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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परिचय और अनुभव
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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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