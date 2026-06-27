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Strawberry Moon 2026: लाल या गुलाबी होगी 29 जून का चांद? स्ट्रॉबेरी मून देखकर करें ये उपाय

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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 Strawberry Moon 2026: 29 जून को पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा। जानें क्या चांद सच में लाल या गुलाबी दिखेगा? साथ में जानें इसका नाम कैसे पड़ा और इस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए?

Strawberry Moon 2026: लाल या गुलाबी होगी 29 जून का चांद? स्ट्रॉबेरी मून देखकर करें ये उपाय

29 जून का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से खास है। इस दिन पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा कई वजहों से खास मानी जा रही है। इस दिन आसमान में दिखने वाले चांद को स्ट्राबेरी मून कहा जाएगा। नाम सुनकर एक ही सवाल मन में आता है कि क्या इस रात दिखने वाला चांद वाकई में स्ट्राबेरी की तरह गुलाबी या फिर लाल दिखेगा? इस नाम से लोगों को खूब कन्फ्यूजन होता है। जानते हैं कि आखिर क्या ये सच है या इसके पीछे कोई और खास वजह है? जानिए स्ट्राबेरी मून क्या है और इसका नाम कैसे पड़ा? साथ में जानें इसका धार्मिक महत्व क्या है?

जून और स्ट्राबेरी का संबंध

अगर आपको लग रहा है कि परसों दिखने वाला चांद गुलाबी या लाल दिखेगा तो इसका जवाब नहीं है। स्ट्राबेरी मून का ये मतलब नहीं है कि चांद का रंग गुलाबी या लाल हो जाएगा। इस नाम का कनेक्शन जून के महीने से है। पुराने समय में उत्तरी अमेरी में जून के महीने में ही स्ट्राबेरी की फसल होती थी। इस वजब से जून में पड़ने वाली पूर्णिमा को स्ट्राबेरी मून कहा जाने लगा।

कैसा होगा 29 जून का चांद?

इस पूर्णिमा चांद हल्का सुनहरा, नारंगी और थोड़ी लालिमा लिए हुए होगा। ऐसा चांद का रंग बदलने से नहीं होगा बल्कि ये बदलाव पृथ्वी के वातावरण और रोशनी के रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। इसी वजह से दुनिया भर में स्ट्राबेरी मून का रंग थोड़ा बदला-बदला हुआ दिखेगा।

ये भी पढ़ें:29 जून को वट पूर्णिमा पर दिखेगा स्ट्राबरी मून, पढ़ें तिथि और मुहूर्त

स्ट्रॉबेरी मून देखने का सटीक समय

अगर आप स्ट्रॉबेरी मून को देखने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा समय शाम के 7 बजे है। 7 से लेकर 8 बजे तक इस चांद का दीदार किया जा सकता है।

इस दिन जरूर करें ये काम

इस बार स्ट्राबेरी मून का संयोग ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ बन रहा है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इन दिन दान-पुण्य, स्नान करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा करना भी काफी शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। इस खास मौके पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी शादीशुदा जिंदगी की कामना करती हैं।

ये भी पढ़ें:कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा-विधि और स्नान-दान का समय

चंद्रमा से जुड़ा खास उपाय

29 जून की रात चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। इस दौरान चंद्रदेव को जल या फिर कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। अपनी क्षमता के हिसाब से इस दिन जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। मान्यता है कि इस उपाय से मन शांत रहेगा और पॉजिटिविटी महसूस होगी।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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