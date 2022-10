Gold buying time on Dhanteras 2022: धनत्रयोदशी के दिन सोना खरीदने का ये है सबसे शुभ मुहूर्त, आप भी जान लें अवधि

Best time to purchase gold on Dhanteras 2022 in India: दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, धनतेरस हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरि और कुबेर जी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इसके साथ ही इस दिन सोना-चांदी व बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन जो भी चीज खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। अगर आप भी धनतेरस पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जानें शुभ मुहूर्त-

इसे भी पढ़ें: धनतेरस 22 को, जानें खरीदारी के साथ पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि व पौराणिक कथा

22 अक्टूबर को सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त-

कुछ जगहों पर 22 अक्टूबर 2022, शनिवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर, धनत्रयोदशी के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त शाम 06 बजकर 02 मिनट से शुरू होगा, जो कि 23 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 27 मिनट तक रहेगा। सोना खरीदने की कुल अवधि 12 घंटे 25 मिनट रहेगी।

इसे भी पढ़ें: धनतेरस के दिन आप भी कर लें इन 8 में से कोई एक काम, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

धनत्रयोदशी में व्याप्त शुभ चौघड़िया मुहूर्त-

सायाह्न मुहूर्त (लाभ) - 06:02 पी एम से 07:20 पी एम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 08:55 पी एम से 01:41 ए एम, अक्टूबर 23

उषाकाल मुहूर्त (लाभ) - 04:51 ए एम से 06:27 ए एम, अक्टूबर 23

धनतेरस पूजन मुहूर्त 2022-

धनतेरस पूजा शनिवार, अक्टूबर 22, 2022 पर

धनतेरस पूजा मुहूर्त - 07:01 पी एम से 08:17 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 16 मिनट्स

इसे भी पढ़ें: अगर आप 22 अक्टूबर को मना रहे हैं धनतेरस तो, जान लें यहां सभी जरूरी बातें

कब किया जाता है दीप दान-

धनतेरस का त्योहार दो दिन मनाए जाने के कारण लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि आखिर किस दिन दीपदान करना शुभ रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 22 अक्टूबर 2022, शनिवार को दीप दान किया जाएगा।