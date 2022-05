Varad Chaturthi 2022: वरद चतुर्थी आज, ज्योतिषाचार्य से जानें शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि व चंद्रोदय का समय

वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या वरद चतुर्थी कहा जाता है। वरद चतुर्थी आज यानी 4 मई 2020, बुधवार को है।

Wed, 04 May 2022 06:07 AM

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 06:07 AM

इस खबर को सुनें