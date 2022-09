Today Panchang 8 सितंबर: गुरु प्रदोष व्रत आज, शुभ पंचांग से जानें मुहूर्त व राहुकाल

पंचक प्रारंभ रात्रि 12.39 बजे से। प्रदोष व्रत। सूर्य दक्षिणायण। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। मध्याह्न 1.30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक राहुकालम्। 8 सितंबर, गुरुवार, 17 भाद्रपद (सौर) शक 1943, 22 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2079, 11 सफर सन् हिजरी 1444, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी रात्रि 9 बजकर 04 मिनट तक उपरांत चतुर्दशी, श्रवण नक्षत्र मध्याह्न 1.46 बजे तक तदनंतर धनिष्ठा नक्षत्र, अतिगंड योग रात्रि 9.40 बजे तक पश्चात् सुकर्मा योग, कौलव करण, चंद्रमा रात्रि 12.39 बजे तक मकर राशि में उपरांत कुंभ राशि में।

त्यौहार और व्रत

प्रदोष व्रत

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:15 AM

सूर्यास्त - 6:34 PM

चन्द्रोदय - Sep 08 5:28 PM

चन्द्रास्त - Sep 09 4:46 AM

आज के अशुभ काल

राहू - 1:56 PM – 3:29 PM

यम गण्ड - 6:14 AM – 7:47 AM

कुलिक - 9:19 AM – 10:52 AM

दुर्मुहूर्त - 10:21 AM – 11:10 AM, 03:17 PM – 04:06 PM

वर्ज्यम् - 05:24 PM – 06:51 PM

आज के शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:59 AM – 12:49 PM

अमृत काल - 02:07 AM – 03:35 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:38 AM – 05:26 AM