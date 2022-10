Today Panchang 4 अक्टूबर: महानवमी आज, शुभ पंचांग से जानें हवन पूजन का उत्तम समय

श्री दुर्गा नवमी व्रत। नवमी का हवन आदि आज करें। शमी पूजा। नीलकंठ दर्शन। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। सायं 03 बजे से सायं 04 बजकर 30 मिनट तक राहुकालम्। 04 अक्तूबर, मंगलवार, 12 आश्विन (सौर) शक 1943, 17, आश्विन मास प्रविष्टे 2079, 07, रवि-उल-अव्वल सन् हिजरी 1444, आश्विन शुक्ल नवमी मध्याह्न 02 बजकर 22 मिनट तक उपरांत दशमी, उत्तराषाढा नक्षत्र रात्रि 10 बजकर 51 मिनट तक तदनन्तर श्रवण नक्षत्र, अतिगण्ड योग प्रात11 बजकर 23 मिनट तक पश्चात सुकर्मा योग, कौलव करण। चंद्रमा प्रात 06 बजकर 02 मिनट तक धनु राशि में उपरांत मकर राशि में।

त्यौहार और व्रत

महा नवमी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:23 AM

सूर्यास्त - 6:07 PM

चन्द्रोदय - Oct 04 2:31 PM

चन्द्रास्त - Oct 05 1:26 AM

आज के अशुभ काल

राहू - 3:11 PM – 4:39 PM

यम गण्ड - 9:19 AM – 10:47 AM

कुलिक - 12:15 PM – 1:43 PM

दुर्मुहूर्त - 08:44 AM – 09:31 AM, 11:02 PM – 11:51 PM

वर्ज्यम् - 02:35 AM – 04:05 AM

आज के शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:52 AM – 12:39 PM

अमृत काल - 04:52 PM – 06:22 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:47 AM – 05:35 AM