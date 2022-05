आज का पंचांग 16 मई: बुध्द पू्र्णिमा आज, शुभ पंचांग से जानें राहुकाल व शुभ मुहूर्त

Aaj ka Panchang 16 May 2022: स्नान-दानादि की विशाखा नक्षत्रयुता वैशाखी पूर्णिमा। अन्वाधान। बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध परिनिर्वाण दिवस। वैशाख मासीय व्रत-यम-नियमादि समाप्त। सौर (वृष) ज्येष्ठ मास आरम्भ। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। प्रात: 7.30 बजे से प्रात: 9 बजे तक राहुकालम्। पं. वेणीमाधव गोस्वामी के अनुसार, 16 मई, सोमवार, 26 वैशाख (सौर) शक 1943, 1 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2079, 14 शव्वाल सन् हिजरी 1443, वैशाख पूर्णिमा प्रात: 9.44 बजे तक उपरांत ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, विशाखा नक्षत्र मध्याह्न 1.18 बजे तक तदनंतर अनुराधा नक्षत्र, वरीयान योग प्रात: 6.17 बजे तक उपरांत परिघ योग रात्रि 2.31 बजे तक तदनंतर शिव योग, बव करण, चंद्रमा 7.54 बजे तक तुला राशि में उपरांत वृश्चिक राशि में।

व्रत एवं त्योहार

बुध्द पू्र्णिमा

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:30 AM

सूर्यास्त - 7:06 PM

चन्द्रोदय - May 16 6:19 PM

चन्द्रास्त - May 17 05:24 AM

आज के शुभ काल

अमृत काल - 01:28 AM - 09:38 AM

अभिजीत मुहूर्त - 11:50 AM - 2:54 AM

विजय मुहूर्त - 02:34 PM – 03:228 PM

सर्वार्थ सिद्धि योग - 01:18 AM – 05:29AM

आज के अशुभ काल

राहुकाल प्रात: 7.30 बजे से प्रात: 9 बजे तक।

यमगंड सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।

इसके अलावा दुर्मुहूर्त दोपहर 12:45 बजे से दोपहर 1:39 बजे तक रहेगा।