Today Panchang 28 मार्च: नवरात्रि का सातवां दिन आज, शुभ पंचांग से जानें मुहूर्त व राहुकाल

भद्रा सायं 07 बजे से। सूर्य व्रत। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। बसंत ऋतु। सायं 03 बजे सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। 28 मार्च, मंगलवार, 07, चैत्र (सौर) शक 1945, 15, चैत्र मास प्रविष्टे 2080, 05, रमजान सन् हिजरी 1444, चैत्र शुक्ल सप्तमी सायं 07.02 मिनट तक उपरांत अष्टमी, मृगशीर्ष नक्षत्र सायं 05.31 तक तदनन्तर आर्द्रा नक्षत्र, सौभाग्य योग रात्रि 11.34 मिनट तक पश्चात शोभन योग, गर करण, चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)।

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:27 AM

सूर्यास्त - 6:36 PM

चन्द्रोदय - Mar 28 11:02 AM

चन्द्रास्त - Mar 29 1:16 AM

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:43 ए एम से 05:30 ए एम।

अभिजित मुहूर्त- 12:02 पी एम से 12:51 पी एम।

विजय मुहूर्त- 02:30 पी एम से 03:19 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:35 पी एम से 06:59 पी एम

अमृत काल- 07:58 ए एम से 09:43 ए एम

निशिता मुहूर्त- 12:03 ए एम, मार्च 29 से 12:49 ए एम, मार्च 29

द्विपुष्कर योग- 06:16 ए एम से 05:32 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 03:31 पी एम से 05:04 पी एम

यमगण्ड- 09:21 ए एम से 10:54 ए एम

आडल योग- 06:16 ए एम से 05:32 पी एम।

दुर्मुहूर्त- 08:44 ए एम से 09:34 ए एम

गुलिक काल- 12:26 पी एम से 01:59 पी एम