आज का पंचांग 15 दिसंबर : जानें आज का अभिजीत मुहूर्त का समय

पंचांग को भारतीय वैदिक ज्योतिष में दर्शाया गया है। अगर आप भी दिन में कुछ खास करने की योजना बना रहे हैं तो पंचांग के अनुसार इसे तैयार कर सकते हैं।



सूर्योदय 07:10 AM

सूर्यास्त

05:22 PM

पक्ष शुक्ल

तिथि अष्टमी

नक्षत्र पूर्वाभाद्रपदा

सूर्य राशि वृश्चिक

चंद्र राशि 6:40 PM तक चंद्र कुंभ राशि में रहेगा इसके बाद मीन राशि में आ जाएगा।

द्रिक अयन दक्षिणायण

द्रिक ऋतु हेमन्त

वैदिक अयन दक्षिणायण

वैदिक ऋतु हेमन्त

राहुकाल 09:43 AM से 11:00 AM (राहु काल में कोई भी शुभ काम करना वर्जित होता है)

अभिजीतमुहूर्त 11:56 AM से 12:37 PM (ये समय शुभ काम करने के लिए प्रयुक्त माना गया है )