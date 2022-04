आज का पंचांग 30 अप्रैल: शनिवारी अमावस्या आज, शुभ पंचांग से जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 30 April 2022 : स्नान-दान-श्रद्धादि की शनिवारी अमावस्या। इष्टि। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। वसंत ऋतु। प्रात: 9 बजे से प्रात: 10.30 बजे तक राहुकालम्। जानिए आज के शुभ और अशुभ काल

