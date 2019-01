पंचांग को भारतीय वैदिक ज्योतिष में दर्शाया गया है। अगर आप आज का शुभ और अशुभ समय देखना चाहते हैं तो यहां देखें आज का पंचांग:

सूर्योदय 07:19 AM

चन्द्रास्त 06:51 PM

पक्ष शुक्ल

तिथि प्रतिपदा

नक्षत्र पूर्वाषाढा

सूर्य राशि धनु

चंद्र राशि मकर

द्रिक अयन उत्तरायण

द्रिक ऋतु शिशिर

वैदिक अयन दक्षिणायण

वैदिक ऋतु हेमन्त

राहुकाल 08:36 AM से 09:53 AM

अभिजीतमुहूर्त 12:07 PM से 12:48 PM