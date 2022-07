Today Panchang 11 July: सोम प्रदोष व्रत आज, शुभ पंचांग से राहुकाल व शुभ मुहूर्त

आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), आषाढ़। द्वादशी तिथि सुबह 11:14 बजे तक उपरांत त्रयोदशी। नक्षत्र अनुराधा सुबह 07:50 बजे तक उपरांत ज्येष्ठा सुबह 05:15 बजे तक उपरांत मूल। शुक्ल योग रात 09:01 बजे तक, उसके बाद ब्रह्म योग। करण बालव सुबह 11:14 बजे तक, बाद कौलव रात 09:33 बजे तक, बाद तैतिल।

त्यौहार और व्रत

सोम प्रदोष व्रत

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:52 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jul 11 4:56 PM

चन्द्रास्त - Jul 12 3:48 AM

आज के अशुभ काल

राहू - 7:32 AM – 9:12 AM

यम गण्ड - 10:52 AM – 12:32 PM

कुलिक - 2:12 PM – 3:52 PM

दुर्मुहूर्त - 12:58 PM – 01:52 PM, 03:38 PM – 04:32 PM

वर्ज्यम् - 12:57 AM – 02:21 AM

आज के शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:05 PM – 12:58 PM

अमृत काल - 09:24 PM – 10:50 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:16 AM – 05:04 AM