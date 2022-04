Surya Grahan Solar Eclipse 2022 : सूर्य ग्रहण कल, नहीं मान्य होगा सूतक काल

surya grahan साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग रहा है। हालांकि यह भारत में नहीं दिखाई देगा जिसके कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल न होने से इस दौरान सभी शुभ कार्य किए जा सकेंगे। इ

इस खबर को सुनें