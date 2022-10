Solar Eclipse 2022 Exact Time: कुछ ही घंटों में शुरू होगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, पढ़ें ग्रहण से जुड़ी खास बातें

How long does a solar eclipse last 2022: साल का दूसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण 24 अक्टूबर 2022 यानी आज लग रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि है। सूर्य ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ घटना माना जाता है। ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में सूर्य ग्रहण को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो यह सूर्य ग्रहण की घटना होती है। जानिए सूर्य ग्रहण से जुड़ी जरूरी बातें-

सूर्य ग्रहण का समय-

सूर्य ग्रहण शाम 04 बजकर 28 मिनट से प्रारंभ होगा, जो कि शाम 05 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगा। सूर्यास्त के साथ ग्रहण समाप्त होगा। खण्डग्रास की अवधि - 01 घण्टा 13 मिनट 29 सेकेंड है।

किस राशि पर पड़ेगा प्रभाव-

साल का अंतिम सूर्य ग्रहण तुला राशि में लग रहा है। जिसके कारण इस राशि वालों के लिए यह घटना बेहद खास मानी जात रही है। इसके अलावा ग्रहण का असर चित्रा व स्वाती नक्षत्र पर सबसे ज्यादा रहेगा।

सूतक काल कब से होगा प्रारंभ-

सूतक काल 25 अक्टूबर की सुबह 03 बजकर 17 मिनट से प्रारंभ होगा जो कि शाम 05 बजकर 42 मिनट पर समाप्त होगा।

कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण-

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट एशिया में दिखेगा। भारत में सूर्य ग्रहण को नई दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, कोलकाता और मथुरा में देखा जा सकेगा।

सूर्य ग्रहण का सूतक काल-

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। इसलिए भारत में सूतक काल मान्य होगा।

