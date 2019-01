सूर्य ग्रहण 2019: साल का पहला सूर्य ग्रहण खत्म, देखें अपडेट और फोटो

Surya Grahan 2019 6 january: 2019 का पहला सूर्यग्रहण(Surya grahan 2019) खत्म हो चुका है। भारतीय समयानुसार सूर्यग्रहण आज सुबह 5 बजकर 4 मिनट से शुरू होकर 9 बजकर 18 मिनट तक चला। हालांकि यह आंशिक सूर्यग्रहण भारत और आसपास के देशों में नहीं दिखाई दिया। जापान, कोरिया, रूस समेत अन्य कुछ देशों में यह नजर आया। इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर अपडेट यहां देखें।

Surya Grahan 2019: साल का पहला सूर्यग्रहण आज, ये होगा देश-दुनिया पर असर

इस सूर्य ग्रहण की LIVE Streaming देखने के लिए आप NASA की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं...

9:18 am: साल 2019 का पहला सूर्य ग्रहण खत्म हुआ। अब अगला ग्रहण 21 जनवरी को पड़ेगा जो कि चंद्र ग्रहण होगा और अगला सूर्य ग्रहण 2 जुलाई 2019 को पडे़गा, लेकिन यह भी भारत में नहीं देखें जा सकेंगे।

9:05 am: जानें किस राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव...

8:50 am: इस साल कुल 5 ग्रहण पड़ेंगे, जिनमें 3 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। इन ग्रहणों में से भारत में सिर्फ 1-1 सूर्यग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देगा।

8:35 am: सूर्य ग्रहण के बाद स्नान-दान का विशेष महत्व

धार्मिक मान्यतानुसार सूर्यग्रहण व चंद्रग्रहण में गंगा स्नान से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद स्नान और दान करना भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए गेहूं, धान, चना, मसूर दाल, गुड़, चावल,काला कम्बल, सफेद-गुलाबी वस्त्र, चूड़ा, चीनी, चांदी-स्टील की कटोरी में खीर दान से खास लाभ मिलेगा।

8:35 am: इस साल का दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में लगेगा, जो कि इसी महीने यानि जनवरी की 21 तारीख को लगेगा। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा।

8:30 am: ट्विटर पर भी लोगों ने शेयर की सूर्य ग्रहण की तस्वीर..

It's cloudy in Tokyo for the first time in a week. Sod's law but fortunately managed to catch the partial #SolarEclipse pic.twitter.com/0nxjaJKhkT