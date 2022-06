Shaniwar Upay: 4 जून का दिन इन 3 राशि वालों के लिए खास, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम

Shaniwar ke upay totke, How to Please Shanidev on Satuday 4 June 2022: शास्त्रों में शनिदेव को सूर्य पुत्र व कर्मफलदाता कहा जाता है। शनिदेव जातक को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले जातक को शुभ व बुरे कार्यों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को दंडित करते हैं। शनि अपनी महादशा में भी कष्टकारी साबित होते हैं। शनि के राशि परिवर्तन से कुछ राशि वालों पर शनि ढैय्या व कुछ राशि वालों पर शनि की साढ़े साती शुरू होती है। शनिदोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार का दिन खास माना गया है। मान्यता है कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इसलिए इस दिन शनिदेव की पूजा व उनसे संबंधित उपाय करने से शनिदोष कम होता है व शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

शनिवार का दिन इन 3 राशियों के लिए खास-

वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान हैं। शनि के राशि परिवर्तन के कारण कुंभ, मीन व मकर राशि वालों पर शनि की साढ़े साती चल रही है। मकर राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है, जबकि कुंभ राशि वालों पर दूसरा व मीन राशि वालों पर पहला चरण चल रहा है। शनि की साढ़ेसाती के कुल तीन चरण होते हैं। साढ़ेसाती से पीड़ित जातकों को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है।

शनिवार के दिन करें ये उपाय-

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन कुछ उपायों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जातक पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। शनिवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल से मालिश करके नहाना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।