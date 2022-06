Shani Dhaiya Upay: शनि ढैय्या से पीड़ित इन 2 राशियों के लिए कल का दिन खास, शनिवार को इस एक काम से प्रसन्न होंगे शनिदेव

Shani Dhaiya Upay on Staurday, How to Please Shanidev: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्मफलदाता कहा गया है। कहते हैं कि शनिदेव जातक को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कार्यों को करने वाले जातक पर शनिदेव की कृपा दृष्टि रहती है, बुरे कार्यों को करने वाले जातकों को शनि महाराज दंडित करते हैं। शनि राशि परिवर्तन के प्रभाव से कुछ राशि वाले शनि महादशा की चपेट में आ जाते हैं। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ने 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किया था। शनि गोचर के साथ ही कुंभ, मकर व मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो गई थी। कर्क व वृश्चिक राशि वालों पर शनि ढैय्या चल रही है।

वक्री शनि का 5 जून से कुंभ, मकर, मीन, कर्क व वृश्चिक राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव? जानें

शनि ढैय्या होती है कष्टकारी-

शनि का राशि परिवर्तन करीब ढाई साल में होता है। शनि की गति सभी नवग्रहों में सबसे धीमी मानी गई है। इसलिए किसी भी राशि पर ढैय्या का असर करीब ढाई साल तक रहता है। वर्तमान में शनि ढैय्या की चपेट में कर्क व वृश्चिक राशियां हैं। शनि ढैय्या से पीड़ित राशि के जातकों को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है।

इस एक काम से प्रसन्न होंगे शनिदेव-

शास्त्रों के अनुसार, शनिवार के दिन शनिदेव से संबंधित उपायों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि हनुमान भक्तों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही शनिवार के दिन एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें या शनि मंदिर में कटोरी सहित तेल रखकर आएं। इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि यह उपाय कम से कम पांच शनिवार करने से शनिदोष में लाभ मिलता है।

