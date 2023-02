शनि त्रयोदशी और महाशिवरात्रि का पावन संयोग कल, सभी राशियों के जातक जरूर करें ये काम, प्रसन्न होंगे शनिदेव व महादेव

ऐप पर पढ़ें

Mahashivratri 2023 Upay to please Shanidev and Lord Shiva: 18 फरवरी 2023, शनिवार को महाशिवरात्रि है। खास बात यह है कि इस साल महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जबकि महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस साल महाशिवरात्रि के दिन शनिवार का शुभ संयोग बन रहा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है जबकि प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को। शास्त्रों के अनुसार, शनिदेव को भगवान शिव का परम शिष्य माना गया है। कहते हैं कि शिवभक्तों पर शनिदेव का अशुभ प्रभाव कम ही पड़ता है। इस साल महाशिवरात्रि पर शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित जातकों के लिए शुभ संयोग बन रहा है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास उपायों को करके शनिदेव के साथ भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त कर अशुभ प्रभाव कम कर सकते हैं। जानें किन पांच राशियों के जातक करें उपाय-

इन पांच राशियों पर शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या का असर-

वर्तमान में शनि कुंभ राशि में विराजमान हैं। शनि के कुंभ राशि में होने से कुंभ, मकर व मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। कर्क व वृश्चिक राशि वालों पर शनि ढैय्या का प्रभाव है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशियों को आर्थिक, शारीरिक व मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है।

जानें शनि के अशुभ प्रभावों से बचाव के उपाय-

1. भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

2. भगवान शिव को पंचामृत, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें।

3. शिवचालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा।

4. ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का ध्यान लगाएं।

5. मान्यता है कि शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को अपनी सामर्थ्यनुसार दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।

6. शनिवार को काले कुत्ते, काली गाय को रोटी, चिंटी और काली चिड़िया को दाने डालने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

7. शनिवार को शाम को नीम की लकड़ी पर काले तिल का हवन करें। इसके बाद कुल 108 बार आहुति दें। हवन के बाद काली वस्तुओं का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है।

8. शनिवार के दिन विभूति, चंदन या भस्म लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।