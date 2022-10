Shani Margi 2022: धनतेरस का त्योहार इन 3 राशि वालों के जीवन में लाएगा खुशियों की सौगात, शनिदेव होंगे मेहरबान

Dhanteras 2022 will be lucky for these zodiac signs: हर साल कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से ही दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरि और भगवान कुबेर की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। धनतेरस के दिन नई चीजों को खरीदना भी अतिशुभ माना गया है। इस दिन लोग सोना-चांदी या पीतल के बर्तन खरीदते हैं।

धनतेरस के दिन बन रहा खास संयोग-

इस साल धनतेरस का त्योहार दो दिन मनाया जाएगा। धनतेरस 22 व 23 अक्टूबर को है। 22 अक्टूबर को पूजा होगी और खरीदारी दोनों दिन की जा सकेगी। धनतेरस के दिन शनि ग्रह मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि के मार्गी होने का असर कुछ राशि वालों पर अत्यंत शुभ रहेगा। शनि मकर राशि में 23 अक्टूबर को सुबह 04 बजकर 19 मिनट पर मार्गी होंगे। शनि के मकर राशि में गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। जानें किन राशियों के लिए मार्गी शनिदेव लेकर आएंगे जीवन में खुशियां-

मिथुन- धनतेरस के शुभ अवसर पर मिथुन राशि वालों की आर्थिक उन्नति हो सकती है। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। किसी निवेश से अचानक धन लाभ होने की संभावना है। वाद-विवाद से दूर रहें और सेहत का ध्यान रखें।

तुला- तुला राशि वालों के लिए शनि मार्गी जीवन में सुख-सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं। इस दौरान आपको किसी परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। वाहन या भवन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय है।

धनु- धनु राशि वालों के खर्चों पर थोड़ी लगाम लगेगी। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी। धन संचय करने में सफल रहेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मानसिक तनाव दूर होगा।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।